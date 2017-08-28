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Dalyan muhtarının oğlu motosiklet kazasında öldü

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, devrilen motosikletten düşerek ağır yaralanan 19 yaşındaki Mehmet Tonga, kaldırıldığı hastanede öldü

28 Ağustos 2017 18:19

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nde, devrilen motosikletten düşerek ağır yaralanan 19 yaşındaki Mehmet Tonga, kaldırıldığı hastanede öldü. Kaza sonra Tonga\'nın babası olan Dalyan Mahallesi Muhtarı Faruk Tonga başta olmak üzere kent sakinleri üzüntü yaşadı.
Kaza, dün saat 04.15 sıralarında, Jandarma Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çeşme merkezden Dalyan Mahallesi\'ndeki evine giden kasklı sürücü Mehmet Tonga, refüje çarptı. Devrilen motosikletiyle yaklaşık 10 metre kadar yerde sürüklenen Tonga, yaralandı. Yoldan geçen bir kadın doktor durup ilk müdahaleyi yaptı. Çağrılan ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Tonga, yapılan müdahalere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Ölen gencin babası Dalyan Mahallesi Muhtarı Faruk Tonga, büyük üzüntü yaşadı. Faruk Tonga, taziyeleri kabul etti. Ailenin yakın dostu olan CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit ise acı olayı haber alınca, Çanakkale\'deki Adalet Kurultayı\'ndan ayrılarak Çeşme\'ye geldi. Milletvekili Ali Yiğit, acılı babaya başsağlığı diledi.
SON FOTOĞRAFINI BABASIYLA ÇEKTİ
Acılı baba Faruk Tonga, oğlunun motosiklet kullanırken büyük kaskını kullandığını, o gün ise küçük kaskı takarak dışarı çıktığını belirterek, \"Kaskı evde, o şu anda morgda. Koruyucu kask takmamak yüzünden ben oğlumu kaybettim. Başka anne babaların ocaklarına ateş düşmesin\" dedi.
Acılı baba, oğlunun fotoğraf çektirmeyi pek sevmediğini, ama o akşam \'Baba gel seninle bir fotoğraf çektirelim. O fotoğraf medyayı sarsacak\" diye ısrar ederek son fotoğrafını kendisiyle çektirdiğini anlattı. Faruk Tonga, \"Sanki ölümü kendisine malum oldu. Fotoğraf çektirmeyi sevmediği halde, son akşam fotoğraf çektirmek için çok ısrar etti. \'Fotoğrafımız medyayı sarsacak\' demesi sanki ölümünün kendisine malum olmasıydı\" dedi.
Mehmet Tonga\'nın cenazesinin, öğrenci değişim programıyla Amerika\'da bulunan ağabeyi Galip Tonga\'nın Çeşme\'ye gelmesi beklendiği için 29 Ağustos Salı günü, Dalyan mahallesinde, adını taşıdığı dedesi Mehmet Tonga\'nın yanında toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞRAF

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