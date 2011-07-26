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Dalyan Avrupa'nın en iyi plajı seçildi!

Zoover ile hava tahminleri şirketi Meteovista'nın birlikte düzenlediği araştırmada, Avrupa'nın en iyi plajı seçildi...

26 Temmuz 2011 03:00

T24 - Zoover ile hava tahminleri şirketi Meteovista'nın birlikte düzenlediği araştırmada, Avrupa'nın en iyi plajı seçildi.Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dalyan Avrupa'nın en iyi plajı seçilirken Portekiz'deki Monte Gardo Plajı'nın 2. Yunanistan'daki Stalis Plajı'nın da 3. olduğu belirtildi.


Avrupa'nın en iyi on plajı için fotoğrafı tıklayın...


Avrupalı tatilcinin gözü Dalyan'da

Göz kamaştırıcı kaya mezarları ve plaja yumurtalarını bırakmaya gelen (Caretta Caretta) kaplumbağalarıyla meşhur Dalyan;ın, “Avrupa;nın En İyi Plajları" listesinde başı çektiğine vurgu yapılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu: “Muğla;nın Ortaca ilçesinin sınırları içindeki Dalyan beldesi, ’Likya Kıyısı;nda yer alıyor ve koruma altındaki bir çevrenin içinde bulunuyor.

Bundan dolayı da bu bölgede yüksek binaların inşasına izin verilmemektedir. Plaj, Zoover.nl web sitesinde ortalama 8,9 puan almıştır. Yazın, ortalama 29 derece sıcaklıklarıyla ve çok az düşen yağışlarla Dalyan, Avrupa;nın En İyi Plajları Listesi;nin başını çekiyor" Türk plajlarının, Avrupalı tatilcilerin gözünde popülerliklerini koruduğuna da değinilen açıklamada, Avrupalıların gittikleri plajlarda genellikle huzur ve sakinliği önemsediklerine dikkat çekildi.   


'Avrupa’nın en iyi korunan açık alanı'

Dalyan Belediye Başkanı Arif Sarı da İztuzu Kumsalı, Kaya Mezarları ve Kaunos Antik Kenti’nin yer aldığı beldelerinin, İngiliz The Times dergisince 2008 yılında Avrupa’nın en iyi korunan açık alanı olarak tescillenmiş olduğunu hatırlattı. 

Başkan Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hollanda merkezli tatil değerlendirme internet sitesi Zoover ile hava tahminleri şirketi Meteovista’nın birlikte düzenlediği araştırmada, beldemizi ziyaret eden misafirlerimiz tarafından manzara, sakinlik ve huzur yönünden Avrupa’nın en iyi plajı seçilmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bunlar ülkemiz turizmi için olumlu katkılar. Çalışmalarımızın semeresini almak ülkemiz adına sevindirici. Bu değerlendirmeleri alırken gerek belediye personelimiz gerekse Dalyan İztuzu’nda görev yapan personel ve yöneticilerimizin katkıları çok büyük.







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