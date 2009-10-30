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Ekonomi

Dalmaz artık ‘spor merkezi’

İsmi geçmişte kumar baskınlarıyla özdeşleşen İstanbul Etiler’deki Dalmaz Center, artık sağlıklı yaşamın merkezi olmaya aday.

30 Ekim 2009 02:00

Endonezya’da doğan Celebrity Fitness adlı spor merkezi zinciri, Türkiye’ye Dalmaz Center’dan giriş yaptı.Endonezya, Malezya ve Hindistan’ın ardından Türkiye’de şube açan zincirin hedefi, buradan da Doğu Avrupa’ya yayılmak...

Zincirin Türkiye CEO’su İrlandalı John Joseph Sweeney, Celebrity Fitness’ı 2004 yılında Jakarta’da kurduklarını ve rekabetin daha az olması dolayısıyla doğuda büyümenin kendileri açısından daha kolay olduğunu söyledi. Türkiye’ye çok önem verdiklerini belirten Sweeney, Dalmaz Center’ın kumarla özdeşleşen imajını düzeltmek istediklerini, burada 3 - 4 yıl içinde yaklaşık 70 milyon dolar yatırımla 15 - 20 arası spor kulübüne ulaşmayı hedeflediklerini anlattı. Sweeney şöyle devam etti:

Japon ve Endonezyalı hocalar

“Türkiye’de mayısta açıldık. Şimdiden 800 üyeye ulaştık. Endonezya sermayesiyle kurulduk. Dünyada 70 bin üye ve 28 kulübe sahibiz. Hızlı büyümek için kısa süre önce Malezya merkezli bir fonla anlaştık. Türkiye’ye gelmeyi ve buradan Avrupa’ya yayılmayı hep istiyorduk.

Endonezya’da, Malezya’da hep alışveriş merkezlerindeyiz. İlk kez Etiler’de kendi başına bir binadayız. Burada iki Endonezyalı ve bir Japon hocamız da var. İlk etapta Şişli, Ataköy ve Asya yakasında şubeler açmak istiyoruz. Türkiye’yi üs yapacağız. Buradan Bulgaristan, Polonya ve Yunanistan’a açılmayı düşünüyoruz.”

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