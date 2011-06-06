Dallas'ta Miami ateşi

T24 - NBA'de şampiyonu belirleyecek final serisi heyecanı devam ediyor. Dwyane Wade'in 29 sayısıyla üçüncü maçı kazanan Miami Heat, seride 2-1 öne geçti ve saha avantajını yeniden ele geçirdi.





NBA final serisi üçüncü maçında Miami Heat, deplasmanda Dallas Mavericks'i 88-86 yenmeyi başardı. Seride 2-1 öne geçen Miami'de 29 sayı-11 ribaund-3 asistle oynayan Dwyane Wade gecenin kahramanıydı.

Liderliğin birçok kez el değiştirdiği maçın son çeyreğinde 15 sayı atan Dirk Nowitzki, 34 sayı-11 ribaundla oynamasına karşın son saniyede maçı uzatmaya götürme fırsatından yararlanamadı.

Dallas'ta kenardan gelen Jason Terry 15 sayı atarken, Jason Kidd ise 9 sayı-6 ribaund-10 asistle mücadele etti.

Miami'ye galibiyeti getiren basketi atan isim Chris Bosh oldu. Bosh, maçı da 18 sayı-3 ribaundla bitirdi.

Heat'in bir diğer yıldızı Lebron James ise 17 sayı-3 ribaund-9 asist ve 2 top çalma kaydetti.

Miami'nin boyalı alandaki üstünlüğü, konuk ekibin galibiyete ulaşmasını sağladı. Dallas boyalı alandan 22 sayı üretirken, Miami aynı bölgeden tam 40 sayı buldu.

Miami Heat'in galibiyeti, istatistiklere göre şampiyonluk yolunda büyük bir anlam taşıyor.

NBA final serileri 2-3-2 şeklinde oynanmaya başlandığından bu yana üçüncü maçı kazanan 11 takım da şampiyonluğa ulaştı. Heat'in bu geleneği sürdürmesi için iki galibiyete daha ihtiyacı var.

Final serisinin dördüncü maçı 8 Haziran Çarşamba sabahı 04:00'te NTV Spor ve HD-en’den canlı yayınlanacak.