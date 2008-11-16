Dallas'ın çöküşü sürüyor



NBA'de Dallas Mavericks, sahasında Orlando Magic'e 102-100 mağlup olarak bu sezonki 7. yenilgisini aldı. Hidayet Türkoğlu, 12 sayı – 5 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.





Takımın başına Rick Carlisle'ın geçmesiyle birlikte sezona şampiyonluk hedefiyle giren Dallas Mavericks, milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Magic'i evi American Airlines Center'da ağırladı.



Son çeyrekteki etkili oyunuyla Mavericks'i deplasmanda 102-100 mağlup etmeyi başaran Magic, galibiyet sayısını 6'ya çıkarttı.



Karşılaşmaya 6-0'lık seriyle başlayan Mavericks, pota altında Dwight Howard'ı, üç sayı çizgisinin gerisinden de Rashard Lewis'i durduramamasına rağmen ilk çeyreği 21-17'lik skorla üstün kapattı.



İkinci çeyreğe hızlı başlayan konuk takım, 8-2'lik seriyle 25-23 öne geçti. Brandon Bass-Jason Terry ikilisinin sayılarıyla yeniden skor üstünlüğünü ele geçiren Mavericks, devrenin tamamlanmasına 6 dakika kala skoru 38-27'ye getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Kalan sürede karşılıklı basketlerle geçilirken, ev sahibi takım soyunma odasına 56-46 önde gitti.



İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Mavericks, farkı 15 sayıya kadar çıkarttı. Üçüncü çeyreğin son bölümünde Michael Pietrus ve Dwight Howard'ın sayılarıyla farkı eriten konuk takım, son çeyreğe 80-72 geride başladı.



Jameer Nelson-Rashard Lewis ikilisinin sayılarıyla son çeyreğe hızlı başlayan Magic, ilk 2.5 dakikada farkı 3 sayıya indirdi. Josh Howard ve Dirk Nowitzki'nin sayılarıyla son 3.5 dakikaya 94-91 önde giren Mavericks, Mickael Pietrus'un üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlere engel olamadı ve konuk takım 7 saniyeye 102-100 üstün girdi. Son hücumu Jason Terry ile değerlendiremeyen ev sahibi takım, maçı da 102-100'lük skorla kaybetti.



Faul problemine giren 6 faul ile oyun dışında kalan Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu 28 dakika süre aldığı karşılaşmada 4/10 saha içi isabetiyle rakip potaya 12 sayı bırakırken, istatistiklerine 5 ribaunt – 1 top çalma – 1 asist ve 1 blok ekledi.



Konuk takımda Rashard Lewis 23 sayı – 9 ribaunt – 4 top çalma – 1 blokla takımının en skorer ismi olurken, Jameer Nelson 21 sayı – 2 asist – 1 ribaunt – 1 top çalmayla, Michael Pietrus 20 sayı – 9 ribaunt – 1 asist – 1 blokla, Dwight Howard 18 sayı – 13 ribaunt – 2 asist – 2 blok – 1 top çalmayla salondan ayrıldı.



Mavericks'te Josh Howard 25 sayı – 9 ribaunt – 2 asist – 2 top çalma ve 1 blokla maçın en skorer ismi olurken, Dirk Nowitzki 24 sayı – 6 ribaunt – 1 asist – 1 top çalmayla, kenardan gelen Jason Terry 20 sayı – 4 ribaunt – 3 asist – 3 top çalma – 1 blokla, Jason Kidd 13 sayı – 7 ribaunt – 6 asist – 2 top çalma – 1 blokla oynadı.





CELTICS EVİNDE TESLİM OLDU: 94-85



Chauncey Billups’ın takıma katılmasıyla birlikte çıkışa geçen Denver Nuggets, Chuancey Billups-Carmelo Anthony ikilisinin etkili oyunuyla son şampiyon Boston Celtics’i deplasmanda 94-85’lik skorla mağşup etmeyi başardı.



Seyircisi önünde karşılaşmaya iyi başlayan Celtics, ilk çeyreği de 29-23 önde tamamladı. İkinci çeyrekte skor üretmekte zorlanan ve rakip potaya sadece 13 sayı bırakabilen ev sahibi takım, soyunma odasına da 48-42 geride gitti.



İkinci yarıya hızlı başlayan yine ev sahibi takım olurken, Nuggets dördüncü çeyreğe 1 sayı avantajla başladı. Son çeyrekte Chauncey Billups-Carmelo Anthony ikilisiyle maça ağırlığını koyan konuk takım, sahadan 94-85’lik skorla galip ayrıldı.



Bu sonuçla Nuggets galibiyet sayısını 5’e yükseltirken, sezona iyi başlayan son şampiyon, ikinci yenilgisini almış oldu.



Nuggets’da Carmelo Anthony 18 sayı – 13 ribaunt – 3 asist – 1 top çalmayla ön plana çıkarken, Cahuncey Billups 18 sayı – 7 asist – 2 ribaunt – 1 top çalma – 1 blokla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Kenyon Martin ise 16 sayı – 4 ribaunt – 2 top çalma – 1 asist – 1 blokla katkı yaptı.



Ev sahibi ekipte Ray Allen’ın 26 sayı – 6 ribaunt – 4 asist – 2 top çalma – 1 blokluk performansı galibiyet için yeterli olmazken, Paul Pierce 19 sayı – 7 ribaunt – 4 asist – 3 top çalma – 1 blokla, Kevin Garnett 16 sayı – 9 ribaunt – 2 asist – 2 blokla maçı noktaladı.



