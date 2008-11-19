Dallas toparlanıyor



NBA'de sezona kötü bir giriş yapan Dallas Mavericks Salı gecesi, ligin zayıf ekiplerinden Charlotte Bobcats'e konuk oldu. Teksas ekibi ilk çeyrekteki etkili oyunuyla sonuca gitmesini bildi (100-83).



İlk çeyrekte rakibine 28-10'luk üstünlük kuran Mavericks sadece üçüncü çeyrekte (19-23) rakibinin gerisinde kalırken ribauntlarda (50-34) ve asistlerde (20-11) rakibine fark attı.



Dallas'ta Dirk Nowitzki 32 sayı, 9 ribauntluk performansıyla yıldızlaşırken Josh Howard 21 sayı, 4 ribaunt, kenardan gelen Jason Terry 15 sayıyla oynadı.



Larry Brown'ın ekibinde ise maça kenardan dahil olan çaylak D.J. Augustin 21 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik performansıyla dikkat çekti.



