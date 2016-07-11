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Dünya
Deutsche Welle

Dallas polisi: Saldırı planı daha büyüktü

Dallas Emniyet Müdürü David Brown, Dallas'ta 5 polisi vuran, 7 polisi de yaralayan saldırganın daha büyük bir eylem planladığını söyledi.

11 Temmuz 2016 14:58


CNN televizyonuna konuşan Dallas Emniyet Müdürü David Brown, 25 yaşındaki saldırgan Micah Johnson'ın evinde yapılan aramalarda, bomba yapımında kullanılan malzemelerin yanı sıra günlüğünün bulunduğunu açıkladı. Brown, iki siyahın polis tarafından vurulması sonrası Johnson'ın eylem tarihini öne çektiğini belirterek "Bu adamın delice düşünceleri olduğu açıkça görülüyor" dedi.

Jonhson'ın günlüğünde çözülmesi zor, bağlamdan kopuk bölümler olduğunu ifade eden Brown, soruşturmayı yürüten yetkililerin kendi kanıyla duvara yazdığı "RB" harflerinin anlamını çözmeye çalıştıklarını da vurguladı.

ABD ordusunda yedek asker ve keskin nişancı olduğu ifade edilen 25 yaşındaki Micah Johnson, cuma sabahı bir garajda sıkıştırıldıktan sonra öldürülmüştü. Dallas'ta perşembeyi cumaya bağlayan gece düzenlenen ırkçılık ve siyahilere yönelik polis şiddeti karşıtı protestoda 5 beyaz polisi vuran ve 7 polisi de yaralayan Johnson'ın intikam ve ırkçılık güdüsüyle hareket ettiği tahmin ediliyor.

Bombalı robot tartışması

Bombalı robotla öldürüldüğü ortaya çıkan Johnson'ın öldürülme şekli de ABD'de tartışma konusu olmaya devam ediyor. New York Eminyet Müdürü ABC kanalına açıklamasında, ilk kez polisin böyle bir yönteme başvurduğunu belirterek, bu tür taktikler hakkında kamuoyunda bir tartışma yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Dallas Emniyet Müdürü Brwon, "Zanlıyla silahlı çatışmaya girdik ve bomba robotunu kullanmaktan başka bir çare olmadığı görüldü" sözleriyle kararı gerekçelendirmişti.

Bir siyahi daha öldürüldü

Öte yandan ABD'de Teksas eyaletine bağlı Houston'da hafta sonu bir siyahın daha polis tarafından vuralarak öldürülmesi tepkiyle karşılandı. Polis, silahlı olan Alva Braziel'in silahını polis memurlarına yönelttiği ve bu nedenle vurulduğu savunmasını yapraken, sosyal medyada ise olayın soruşturulması çağrısı yapıldı.

Obama Dallas'a gidecek

Geçen hafta Minnesota ve Louisiana eyaletlerinde, iki siyahın 48 saat içinde polis tarafından vurularak öldürülmesi ABD'de protestoların fitilini ateşlemişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Obama, "ABD'de ırkçılık ve eşitisizlik devam ediyor" demişti. Amerikan halkına birlik ve beraberlik çağrısı yapan Obama'nın salı günü Dallas'a gelerek saldırıda hayatını kaybeden polislerin cenaze törenine katılması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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