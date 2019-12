Dallas Parker'a rağmen

NBA'de Dallas Mavericks, San Antonio Spürs'ü 99-90 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti. Dallas'ta Josh Howard 28 sayıyla oynarken, San Antonio'da Fransız yıldız Tony Parker'ın 43 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.



NBA Batı Konferansı play-off 1. tur 4. maçında Dallas Mavericks sahasında San Antonio Spurs'ü konuk etti.



Karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi Dallas 32-29 önde kapatırken, devreyi Spurs 55-51 galip tamamladı. Dallas üçüncü çeyrekte etkili oynayıp son bölüme 80-71 önde girerken, karşılaşmadan da 99-90 galip ayrılmayı başardı.



Dallas Mavericks'te Josh Howard 28 sayıyla en skorer isim olurken, Jason Kidd 17 sayı – 7 asist – 7 ribaunt, Dirk Nowitzki 12 sayı – 13 ribaunt, Eric Dampier 10 sayı – 6 ribaunt, ‘En iyi 6. adam' ödülünün sahibi olan Jason Terry de 10 sayıyla oynadı.



Konuk San Antonio Spurs'te ise Fransız yıldız Tony Parker'ın 43 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı. Parker istatistiklerine 5 ribaunt ve 3 de asist ekledi. Spurs'te ayrıca Tim Duncan 25 sayı – 10 ribaunt – 7 asistle mücadele etti.



İki takım arasındaki serinin 5. maçı 29 Nisan Çarşamba günü saat 04.30'da San Antonio Spurs'ün sahasında oynanacak. Dallas Mavericks bu maçı da kazanırsa Batı yarı finaline adını yazdıracak.



CHRIS PAUL PARLADI



Batı Konferansı'nın bir başka mücadelesinde New Orleans Hornets ile Denver Nuggets karşı karşıya geldi. Hornets sahasındaki maçı 95-93 kazanarak 2-0 geride olduğu seriyi 2-1'e getirdi.



New Orleans Hornets'te yıldız oyuncu Chris Paul 32 sayı – 12 asist – 5 ribauntla galibiyette başrol oynarken, David West 19 sayı – 9 ribaunt, Rasual Butler 17 sayı, James Posey de 13 sayı – 9 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.



Konuk Denver Nuggets'ta ise Carmelo Anthony 25 sayı – 8 ribaunt – 5 asist, Chauncey Billups 16 sayı – 7 ribaunt – 6 asist, Kenyon Martin 12 sayı – 10 ribaunt, JR Smith 14 sayı, Linas Kleiza da 13 sayıyla oynadı.



İki takım serinin 4. maçında 28 Nisan Salı günü saat 03.30'da yine New Orleans'ta karşı karşıya gelecek.



LAKERS KOBE İLE COŞTU



Los Angeles Lakers'in önünde Play-off ikinci turu için yalnızca bir maç kaldı.



Serinin 4. maçında Utah'ı Salt Lake City'de 108-94 yenen Lakers, Jazz'a karşı olan üstünlüğünü 3-1'e taşımayı bildi. Süper yıldız, Kobe Bryant 38 sayılık performansıyla karşılaşmaya damga vurdu.



Lakers'ın ilk 11 sayısının altına imza atan Kobe'nin dışında Paul Gasol, 13 sayı 10 ribaund, Lamar Odom da 10 sayı 15 ribaund 6 asistlik katki yaptı.



Sakatlığından dolayı serinin ilk 3 maçında forma giymeyen Mehmet Okur ise bu defa sahaya çıkmasına karşın hazır gözükmedi. Mehmet 13 dakikalık sürede sayı kaydedemedi.



MIAMI SERİDE ÖNE GEÇTİ



Doğu Konferansı mücadelesinde Atlanta Hawks'ı oldukça üstün bir oyunun ardından 107-78 mağlup eden Miami, seride 2-1 öne geçmeyi bildi.



5 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Miami'de, Dwyane Wade 29 sayı 8 asist 7 ribaund, Jermaine O’neal 22 sayi 10 ribaund, Dudoni Haslem de 12 sayı 13 ribaundla önemli katkı yaptılar.



1997'den bu yana dış sahada oynadığı Play-off maçlarından galibiyet çıkaramayan Atlanta Hawks'ta ise Mike Bibby, Al Horford, Josh Smith üçlüsü 13'er sayı kaydetti.