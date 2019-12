Dallas nihayet güldü

NBA'de gecenin en dikkat çekici maçında, sezona çok kötü bir başlangıç yapan Dallas Mavericks, New York Knicks'in konuğu oldu.



Dallas rakibini uzatmaya giden maçın ardından 124-114 yenere bu sezon 10. maçında 3. galibiyetini aldı. Dallas bu galibiyetle 5 maçlık yenilgi serisini sonlandırırken, Alman yıldız Dirk Nowitzki 39 sayı, 15 ribauntluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Dallas'ta Josh Howard ise 31 sayı, 14 ribauntla oynayarak sezonun en iyi başarımını sergiledi.



10. maçında 4. yenilgisini alan New York'ta ise Zach Randolph'ün 27 sayı, 18 ribauntluk başarımı galibiyet için yeterli olmadı. New York'ta Quentin Richardson 17 sayıyla maçı tamamlarken Chris Duhon ise 16 sayı, 12 asistle oynadı.