Dallas, Doncic'i ikna etti; 5 yıl için 207 milyon dolarlık sözleşme

Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Doncic, kulübüyle 5 yıl için 207 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

ESPN'in haberine göre, Slovenya'ya giden Dallas'ın önde gelen isimleri, 22 yaşındaki oyuncuyu ikna etti. Buna göre Doncic, maksimum kontratta anlaştı ve 5 yıl için 207 milyon Dolar'lık sözleşmeye imza attı.

Doncic yeni sözleşmeyle ilgili olarak, "Rüyam gerçek oldu. Dallas Mavericks'in bir parçası olduğum için çok mutluyum. Beni seven ve destekleyen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

NBA'de bir sezonda 35 sayı ortalamasıyla oynayan en genç oyuncu olan Luka Doncic, yeni sözleşmeyle birlikte 200 milyon Dolar'a imza atan en genç isim unvanının da sahibi oldu.

NBA tarihinde 200 milyon Dolar ve üzeri kontrata imza atan yıldızlar:

-Giannis Antetokounmpo

-James Harden

-Stephen Curry (X2)

-Russell Westbrook

-Rudy Gobert

-Trae Young

-Luka Doncic