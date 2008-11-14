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Dallas bildiğiniz gibi

NBA'de sezona kötü başlayan Batı Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Dallas Mavericks, Perşembe gecesi Chicago Bulls'a konuk oldu

14 Kasım 2008 02:00


NBA'de sezona kötü başlayan ve sadece iki galibiyeti bulunan Batı Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Dallas Mavericks, Perşembe gecesi Chicago Bulls'a konuk oldu.

Teksas ekibi, ilk çeyrek dışında rakibi karşısında bir varlık gösteremeyince Bulls maçı 98-91 galip tamamladı.

Bulls'ta, Kirk Hinrich'in yokluğunda ilk beşe yerleşen Ben Gordon 35 sayı, 4 asist ile yıldızlaştı. Luol Deng 20 sayı, 9 ribaunt, çaylak yıldız Derrick Rose ise 16 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Mavericks'te Josh Howard 21 sayı, 11 ribaunt, Erick Dampier 16 sayı, 18 ribaunt, 3 blok, Jason Terry 16 sayı, Dirk Nowitzki ise 12 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynadı.

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