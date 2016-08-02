Dalgıçlar Derneği toplantısı su altında yapıldı!

Denizli Dalgıçlar Derneği (DENDALDER), 6. Yönetim Kurulu Toplantısı için Muğla'daki Dalyan Koyu'nu tercih etti.



Dernek dalgıçların olunca yönetim kurulu toplantısı da 12 metre derinlikte su altında yapıldı. Dalgıçlar, su altındaki yönetim kurulu toplantısında su altı terimlerini kullanarak anlaştı.



Derneğin Başkanı Murat Atılgan, başkan yardımcısı Hayati Güney, sayman İbrahim Okyar, sekreter Nilüfer Uram ile üye Murat Erkmen, 6. Yönetim kurulu toplantısını 12 metre derinlikte yaptı.



Denizde su altında masa olarak kullanılan bir demirin etrafında toplanan yönetim kurulu üyeleri, su altı haberleşme tekniği ve özel aparatlara yazı yazarak anlaştı. Toplantıda gelecek etkinlik hakkında karar alındı.