Dalgıç polislerden Başbakan'ın güzergâhı üzerinde bomba araması

Başbakan Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'a gelişi öncesi kentte güvenlik anlamında teyakkuza geçen polisler, Başbakan'ın konvoyunun geçeceği yerlerde sıkı önlemler aldı. Havalimanı yolunda bulunan açık kanalizyazyonlar, sulama kanalları ve köprü altlarında dalgıç polisler tarafından bomba ve patlayıcı araması yapıldı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'a gelmesine saatler kala Diyarbakır'da polisler güvenlik anlamında olağanüstü önlemler aldı.

Başbakan'ın konvoyunun geçeceği yollarda önlemler artırılırken, yol üzerinde bulunan köprü altları, açık kanalizyasyonlar ve suluma kanallarına giren polisler patlayıcı ve bomba araması yaptı.

Ellerindeki dedektörlerle kanallara giren bomba uzmanı dalgıç polislerin aramaları devam ederken, polisin kent merkezinde aldığı önlemler devam ediyor. (DHA)