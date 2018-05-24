‘Dalgalı kur' sistemi nedir?

Dalgalı kur, döviz kurunun piyasalarda arz ve talep koşullarına göre belirlenmesidir. Tanımsal yaklaşımı itibariyle kamu tarafından müdahale edilmeyen bir sistemdir.

Diğer taraftan Merkez Bankası'nın uygulayacağı tahmin edilen dalgalı kur sistemi, zaman zaman müdahalelerle düzeltilen bir sistem. Özet tanımı ‘gözaltına alınmış serbest kur’.

IMF’nin, 1976 yılında Jamaika'daki toplantısında kabul edilen sistem, tam anlamıyla dalgalı kur sistemi olmamakla birlikte, sabit ve serbest kurların tamamen reddedildiği bir gözaltı kur sistemidir. 1973'den sonra G-7'ler tarafından dalgalı kur sistemi uygulanmaya başlandı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, 2012'deki yazısında dalgalı kuru şöyle anlatıyor:

"Yerli paranın yabancı paralarla ilişkisinin piyasalarda (arz ve talep kurallarına göre) belirlendiği kur rejiminin adıdır. Bu rejimde yerli paranın yabancı paralarla olan ilişkisi gün içinde sürekli olarak yeniden belirlenir. Dalgalı kur rejiminin farklı uygulanma biçimleri vardır. Tam dalgalı kur rejimi (free float): Dalgalı kur rejiminde Merkez Bankası ya da başka bir kurum paranın dış değerine müdahale etmiyorsa bu rejime tam dalgalı kur rejimi denir."