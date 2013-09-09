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Ekonomi

Dalgalı bir haftanın ardından dolar kuru yatay seyrediyor

Borsa İstanbul'da Cuma günü yüzde 0.78 yükselişle 67,232 puandan kapanan BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 1.08 yükselişle 67,958 puandan açtı

09 Eylül 2013 13:35

Yurtiçi piyasalar, uluslararası piyasalarda, ABD istihdam verisi sonrası Fed'in teşvikleri azaltacağına ilişkin endişelerin azalması ve ekonomik verilere bağlı olarak gerçekleşen alıcılı seyrin ardından haftaya olumlu başladı.

Dolar-TL kuru geçen haftaki dalgalı seyir sonrası bugün  sabah saatlerinde 2.04-2.05 aralığında yatay seyrediyor.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılamamasının ardından 68.000 puanın üzerini test etmiş, ancak Suriye ile ilgili tedirginlikler nedeniyle bu seviyelerde tutunamayarak kazançlarının çoğunu geri vermişti. Bugün yurt dışı veri takviminin zayıf olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını ifade eden analistler, yurt içinde Temmuz ayı sanayi üretimi ve Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin takip edileceğini, Suriye ile ilgili haber ve açıklamaların ise yön üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydediyor.

Borsa İstanbul'da Cuma günü yüzde 0.78 yükselişle 67,232 puandan kapanan BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 1.08 yükselişle 67,958 puandan açtı. Seans başında gelen alımların etkisi ile yükselişini sürdüren endeks, yüzde 1.5 yükselişle 68,280 puana kadar çıktı.

Gösterge tahvilin faizi haftayı yüzde 9.55'ten kapattı. Genel olumlu havanın etkisi ile alıcılı açılan piyasada, gösterge tahvil faizi 15 baz puan gerileyerek yüzde 9.40'a indi.

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