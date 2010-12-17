-DALGA İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİ YUTTU ANTALYA (A.A) - 17.12.2010 - Antalya'da deniz kenarında oynayan ilköğretim öğrencisi üç çocuk, şiddetli fırtına nedeniyle boyu 2 metreye ulaşan dalgalara kapıldı. Çocuklardan ikisi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Dalgaya kapılarak sürüklenen diğer çocuk ise Sahil Güvenlik botuna alındı ancak 112 ekiplerinin 15 dakika süren müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Bileydi İlköğretim Okulu, 5. sınıf öğrencileri 10 yaşındaki Seyit Rıza Yurgun, Halit Can Yurgun ve Celil Erdoğan Çakırlar, Konyaaltı Varyantı yakınındaki 1 Nolu Plaj'da oynarken boyu 2 metreye ulaşan dalgaya kapıldılar. Çocuklardan ikisi vatandaşların yardımıyla denizden çıkartıldı. Dalgaya kapılarak sürüklenen Celil Erdoğan Çakırlar'ı kurtarmak için Sahil Güvenlik botundan yardım istendi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik botu, çocuğu denizden aldı. Yat Limanı'ndan karaya çıkartılan çocuk öldü sanılarak önce ceset torbasına konuldu. Ancak torba kapatılmadan yaşadığı ancak bilinci yerinde olmadığı belirlenen çocuğa yaklaşık sağlık görevlileri tarafından 15 dakika kalp masajı yapıldı. Bu sırada çocuğu çıkartan Sahil Güvenlik ekibi çalışanları, çocuğun hayata döndürülmesi çabalarını izlerken duygusal anlar yaşadılar. Ambulansa alınarak bir süre kalp masajı yapılan çocuk Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Geri Döndürme Ünitesi'nde tedaviye alınan çocuk, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Bu arada vatandaşlar tarafından kurtarılan iki çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. Çocukların, şoka girdiği ve bu nedenle isimlerini bile söyleyemedikleri gözlendi. Çocukların deniz kenarında oynarken dalgaya kapıldığını söyleyen görgü tanığı Ahmet Ergene, ''Deniz kenarında şakalaşıyorlardı. Bir anda gözden kayboldular. İki çocuk vatandaşların yardımıyla denizden çıkmayı başardı. Diğer çocuk ise suda kayboldu'' dedi.