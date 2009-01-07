Dalga dalga operasyon

Türkiye'nin en önemli ve en çok tartışılan operasyonlarından biri olan ve 19 aydır süren Ergenekon soruşturması bugün yapılan operasyonlarla yeni bir boyut kazandı.



Her gözaltı sürecine yeni bir dalga adı verilirken bugün gerçekleşen gözaltılar ile 10. dalga da gelmiş oldu. Bir taraftan dava sürerken bir taraftan da kamuoyu tarafından yakından tanınan isimlerin gözaltına alınmaya devam etmesi gözlerin tekrar bu soruşturmaya çevrilmesine neden oldu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "davanın savcısıyım", CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da "davanın avukatıyım" dediği operasyonların ne zaman bir sonuca ulaşacağını merak ediyor.



Ergenekon operasyonu başlamadan gerçekleşen Danıştay saldırısıyla ve Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan el bombalarıyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Danıştay saldırganı Alparslan Arslan'ın daha sonra operasyon çerçevesinde tutuklanan emekli yüzbaşı Muzaffer Tekin'le, Tekin'in de emekli Tuğgeneral Veli Küçük'le ilişkisi olduğu kamuoyunda günlerce tartışıldı. Gözaltına alınan Tekin daha sonra serbest bırakıldı.



1. dalgayı el bombaları patlattı



Saldırılara ilişkin davalar sürerken Ergenekon adı verilen operasyon 12 Haziran 2007'de bir ihbarla başladı. İstanbul Ümraniye'de bir gecekondunun çatısında 27 adet el bombası yakalandı ve bombaların Cumhuriyet gazetesine atılan bombalarla aynı seriden olduğu tespit edildi.



Savcı Zekeriya Öz'e verilen soruşturmayla Ergenekon operasyonunun ilk dalgası da başlamış oldu. Gecekonduda yaşayanlar bombaların emekli Astsubay Oktay Yıldırım'a ait olduğunu Muzaffer Tekin'in de bombaları kontrol etmek için eve geldiğini söylediler.



Soruşturma genişletilirken Yıldırım'ın yanı sıra Tekin, Mehmet Demirtaş, Ali Yiğit, emekli astsubay Mahmut Öztürk, Kuvvai Milliye Derneği Genel Başkanı Bekir Öztürk, emekli binbaşı Fikret Emek, emekli yüzbaşı Gazi Güder, Siyasi Ekonomik Sosyal Araştırmalar ve Strateji Geliştirme Merkezi (SESAR) Başkanı İsmail Yıldız tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Sanıkların evlerinde yapılan aramalarda ise "Ergenekon" ve "Lobi" isimli belgeler ele geçirildi. Ergenekon'un ilk dalgasında operasyon İstanbul'u aşıp Ankara'ya sıçradı. Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi'ni mercek altına alınırken derneğin başkanı Taner Ünal ve bazı dernek üyeleri de tutuklandı.



2. dalga bir ay sonra geldi



Savcı Öz'ün soruşturmayı genişletmesi sonucunda ikinci dalga operasyonu 1 ay sonra geldi. Yazar Ergun Poyraz, Akın Birdal'a yönelik suikast sırasında ismi gündeme gelen ve "Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın adamı olarak bilinen Mete Yalazangil tutuklandı.



3. dalgada Veli Küçük tutuklandı



Operasyonun üçüncü dalgası 21 Ocak 2008 tarihinde gerçekleşti. aralarında emekli Tuğgeneral Veli Küçük, emekli Kurmay Albay Mehmet Fikri Karadağ, avukat Kemal Kerinçsiz, gazeteci Gülay Kömürcü, Susurluk hükümlüsü Sami Hoştan, "Drej Ali' olarak tanınan Ali Yasak ve Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Sevgi Erenerol'un da aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alınarak sorgulandı.



Veli Küçük, eski yüzbaşı Mehmet Zekeriya Öztürk, eski uzman çavuş Muhammed Yüce, avukat Kemal Kerinçsiz, Sami Hoştan, Sevgi Erenerol, Hüseyin Görüm, Oğuz Alpaslan Abdulkadir, Kahraman Şahin, Erol Ölmez, Erkut Ersoy ve yazar Ümit Oğuztan bu dalgada tutuklandı. Küçük'ün evinde Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, Ergenekon ve Lobi adı verilen yapılanmalara dair gizli dokümanlar bulundu.



4. dalga akademisyenlere ulaştı



Operasyonun 4. dalgası 21 Şubat 2008 tarihinde geldi. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde görevli Doç. Dr. Ümit Sayın, Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Emin Gürses, emekli astsubay Orhan Tunç, Özal ailesinin kuyumcusu olarak ün yapan kuyumcusu Hayrettin Ertekin, gazeteci Vedat Yenerer, Noel Baba Barış Konseyi Derneği Başkanı Muammer Karabulut gözaltına alındı ve 25 Şubat'ta tarihinde tutuklandı. Gözaltına alınanların örgütün üniversitelerde faaliyet gösteren ve örgüte hem teorik hem de yeni eleman kazandırma desteği verdiği iddia edildi. Ertekin'in evinden Glock marka silah bulundu.



5. dalga çok tartışmalı oldu



Ergenekon'un en tartışmalı operasyonunu 5. dalga oluşturdu. Bu dalgada İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu ve Cumhuriyet gazetesi yazarı ve imtiyaz sahibi İlhan Selçuk'un da aralarında bulunduğu 13 kişinin gözaltına alındı. Gözaltılar kamuoyunda büyük bir tepki topladı. Perinçek'in örgütün manifestosunu yazdığı, Selçuk'un üyesi örgütün eylemlerini desteklediği, Alemdaroğlu'nun da darbe planlamasının içinde olduğu iddiası ortaya atıldı.



6. dalga emekli paşaları uzandı



Bu dalganın hemen ardından Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı ve emekli Orgeneral Şener Eruygur, emekli Orgeneral Hurşit Tolon ile Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay gözaltına alındı. Böylece operasyonun 6. dalgası da tamamlanmış oldu.



7. dalga tüm Türkiye'ye yayıldı



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine Adana'da bulunan özel yetkili 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 kişi hakkında yakalama emri çıkarttı. Kararın ardından Konya'da 13, İstanbul'da 5, Kocaeli'nde 6, Elazığ ve Mersin'de birer kişi gözaltına alınırken, operasyonun İstanbul ayağında polisler, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi emekli öğretim üyesi, eski Orman Mühendisleri Odası Başkanı ve İşçi Partisi milletvekili adayı Prof. Dr. Uçkun Geray ile işçi partisi yöneticilerinden Nurhan Gökdemir'i gözaltına aldı. İstanbul'da ayrıca hükümeti eleştiren Milli Çözüm Dergisi'ne de baskın yapıldı.



Operasyon giderek medyatik ve magazinel bir boyut kazanmaya da başladı. Bu dalgada eski Ülkü Ocakları İstanbul Başkanı Levent Temiz, 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, sanatçı Nurseli İdiz gözaltına alındı. Birçok sanatçının da Ergenekon adı verilen örgütle ilişkisi olduğu iddia edildi.



8. dalga tamamen askerlerden oluştu



5 ilde eşzamanlı gerçekleşen operasyonlarda orduda görevli 15 subay gözaltına alındı.



9. dalgada Tuncay Özkan tutuklandı



Operasyonun sondan bir önceki dalgası olan 9. dalgada ise gazeteci Tuncay Özkan, eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan ve eski Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan tutuklandı.



10. dalga 6 ilde 37 gözaltıyla başladı



Bir taraftan Ergenekon davası sürerken operasyonun 10. dalgası 07 Ocak 2009 Salı günü başlatıldı. Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 6 ilde eşzamanlı yapılan operasyonlar sonucu 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Prof. Dr. Yalçın Küçük ile eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz de bulunuyor.



