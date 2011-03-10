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Dünya

Dalay Lama siyaseti bırakıyor

Tibet'in sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama, siyasi görevinden ayrılacağını duyurdu.

10 Mart 2011 02:00

T24 - Tibet'in sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama, siyasi görevinden ayrılacağını duyurdu.



Dalay Lama, Hindistan'ın kuzeyinde yoğun olarak sürgünde yaşayan Tibetlilerin bulunduğu Dharamsala'da yaptığı konuşmada, sürgündeki Tibet Hükümet başkanı görevinden ayrılma zamanı geldiğini belirtti.

Dalay Lama, Tibetlilere hitaben yaptığı konuşmada, "Yerimi 'özgürce seçilmiş' yeni bir yöneticiye bırakma zamanı geldi" dedi.

76 yaşındaki Dalay Lama, "Siyasi otoriteyi başkasına verme isteğim, manevi sorumluluklarımdan vazgeçtiğim anlamına gelmiyor, bunu Tibetlilerin iyiliği için yapıyorum" diye konuştu.

Dalay Lama, barışçıl politikaları ve Tibet'in özgürlüğü için şiddet karşıtı mücadelesi nedeniyle 10 Aralık 1989'da Nobel Barış Ödülü almıştı.

Kuzey Hindistan'da Himachal Pradesh eyaletinde Himalaya eteklerinde bir yerleşim yeri olan Dharamsala, sürgündeki Tibet Hükümeti, Dalay Lama, Budist Manastırları ve binlerce Tibetliye ev sahipliği yaparak, bugün zengin Tibet kültürünün merkezi olmuştur.


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