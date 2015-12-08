Dalay Lama: IŞİD'le diyalog kurmak; dinlemek, anlamak, saygı duymak lazım

Tibet’in sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama, barışın gerçekleştirilmesi için IŞİD terör örgütüyle diyalog kurulması gerektiğini ifade ederken, hoşgörüsüz Müslümanların, barış dini İslam’a büyük zararlar verdiğini söyledi.

İtalyan La Stampa gazetesine demeç veren Dalai Lama’ya, düşmanını mağlup etmenin, onunla dostluk kurmakla mümkün olabileceğine ilişkin bir açıklaması hatırlatılarak, “Peki IŞİD’le nasıl dost olabileceğimizi açıklar mısınız?” sorusu yöneltildi. Ruhani lider ise, “Diyalogla. Dinlemek, anlamak, diğerine saygı duymak lazım. Bunun başka bir yolu yok” karşılığını verdi.

Röportajcının, “Ama IŞİD kafa kesiyor. Bir kafanız yoksa dinleyecek kulaklarınız da yok demektir” sözleri üzerine Dalai Lama, “O zaman kalbinizle dinlemelisiniz. Merhametli olmalısınız. Eğitmelisiniz. Mesela Almanya mültecileri kabul ederek, onları besleyerek ve giydirerek çok cömert davrandı: ama şimdi onları eğitme zamanı” ifadelerini kullandı.

"İslam bir barış dinidir, hoşgörüsüz olanlar ise kardeşlerine ve bu inanca zarar veriyor"

Avrupa’nın barışçıl bir İslam’dan bile korktuğu, eşitlik, özgürlük, kadın-erkek arasındaki eşitlik gibi temel değerlerini kaybetme ve şeriatın burada uygulanmasından kaygı duymasına ilişkin görüşü sorulan 80 yaşındaki lider, “Herkesin kendi dini ve bir gerçeği vardır, ama bir toplumda birçok din ve birçok gerçek olmalıdır. İslam bir barış dinidir, hoşgörüsüz olanlar (Müslümanlar) ise kardeşlerine ve bu inanca zarar veriyor” diye konuştu.

Dalai Lama muhabirin, “Hazretleri, affedin: dinler nadiren barış getiriyor. Daha ziyade savaşları, ölümleri, sefaleti kışkırtıyor” ifadeleri üzerine ise şöyle konuştu:

“Bir gün Yaradan, ruhani liderlerle buluşacak ve şunu soracak: neden savaştınız? Ben sizden bunu istememiştim. Savaşları bitirmek için dua etmek yetmez. Yoksa Yaradan bana ‘Kötülüğü bitirmek için mi bana dua ediyorsun? Bunu isteyen ben değilim, sensin ve sen onarmalısın’ diye karşılık verebilir.”

"Yeni Dalay Lama büyüleyici olmalı"

Realpolitik meselesi ve buna bağlı olarak Papa Francesco’nun, Çin’in tepkisinden korkarak kendisini Vatikan’da kabul etmediği hatırlatılan ruhani lider, “Hiç önemi yok” dedi. Kendisinden sonra misyonu devralacak Dalai Lama’nın çok güzel olması gerektiğini de ekleyen ruhani lider, “O, büyüleyici olmalı. Benim gibi olacak değil ya, değil mi?” diye espri yaptı.