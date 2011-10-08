-Dalay Lama: Çin yalanlar üzerine kurulmuştur CAPE TOWN (A.A) - 08.10.2011 - Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama, ''Çin'in yalanlar üzerine kurulduğunu ve ikiyüzlü insanlar tarafından yönetildiğini'' söyledi. Nobel Barış Ödülü sahibi Güney Afrikalı rahip Desmond Tutu'nun 80. doğum günü kutlamalarına Güney Afrika hükümetinin vize vermemesi nedeniyle videofon yöntemiyle katılan Dalay Lama ''Bazı Çinli yetkililer beni bir şeytan olarak tarif ediyor. Gerçekte, komünist totaliter sistem için ikiyüzlülük ve yalan söylemek maalesef hayatlarının bir parçası haline gelmiş'' dedi. Çin hükümetini suçlayan Dalay Lama, hükümetin gerçekleri söyleyenlerden rahatsız olduğunu belirtti. Dalay Lama, doğum gününe katılanlar tarafından uzun süre alkışlandı.