T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dalay Lama: Çin yalanlar üzerine kurulmuştur  CAPE TOWN (A.A)

08 Ekim 2011 22:13

-Dalay Lama: Çin yalanlar üzerine kurulmuştur  CAPE TOWN (A.A) - 08.10.2011 - Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama, ''Çin'in yalanlar üzerine kurulduğunu ve ikiyüzlü insanlar tarafından yönetildiğini'' söyledi. Nobel Barış Ödülü sahibi Güney Afrikalı rahip Desmond Tutu'nun 80. doğum günü kutlamalarına Güney Afrika hükümetinin vize vermemesi nedeniyle videofon yöntemiyle katılan Dalay Lama ''Bazı Çinli yetkililer beni bir şeytan olarak tarif ediyor. Gerçekte, komünist totaliter sistem için ikiyüzlülük ve yalan söylemek maalesef hayatlarının bir parçası haline gelmiş'' dedi.  Çin hükümetini suçlayan Dalay Lama, hükümetin gerçekleri söyleyenlerden rahatsız olduğunu belirtti. Dalay Lama, doğum gününe katılanlar tarafından uzun süre alkışlandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24