Dalay Lama: Bundan sonraki Dalay Lama salağın teki olabilir

Tibet'in sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama, bu ünvanı taşıyan son kişinin kendisi olabileceğini söyleyerek, "Bir sonraki Dalay Lama'nın salağın teki olup olmayacağının bir garantisi yok" dedi.

BBC'ye konuşan 79 yaşındaki Dalay Lama , halefi olup olmamasının, Tibet halkına ve ölümü sonrasındaki koşullara bağlı olacağını belirtti.

"Dalay Lama kurumu bir gün son bulacaktır. İnsan eliyle tesis edilmiş bu kurumlar bitecektir" diyen ruhani lider, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir sonraki Dalay Lama'nın salağın teki olup olmayacağının, kendini utandırıp utandırmayacağının bir garantisi yok. Asırlardır devam eden bu geleneğin 'popüler bir ruhani lider döneminde' sona ermesi çok daha iyi."

Dalay Lama, 2011 yılında siyasi yetki ve sorumluluklarını sürgündeki Tibet hükümetinin seçilmiş liderine devretmişti.

Tibet Budizminin en önemli ikinci figürü olan Panchen Lama, Dalay Lama'nın halefinin seçilmesinde kilit bir role sahip. Dalay Lama, 1995 yılında bir erkek çocuğu Panchen Lama olarak seçmiş, ancak Çin bu seçimi reddetmiş ve kendi adayını açıklamıştı. Çin ise Dalay Lama'nın halefini kendisinin seçeceğini söylüyor.

Çin: Dalay Lama ayrılıkçı

Dalay Lama, Çin ordusunun Tibet'teki bir ayaklanmayı bastırdığı 1959 yılında Hindistan'a sığınmıştı.

Pekin, Nobel Barış Ödülü sahibi Dalay Lama'nın "ayrılıkçı" olduğunu söylüyor.

Dalay Lama, son yıllarda Çin'e karşı "orta yolcu" bir tutum izlemiş, Tibet için bağımsızlıktan ziyade özerklik talebinde bulunmaya başlamıştı. Ancak Dalay Lama, Çin'in Hong Kong'daki demokrasi yanlısı gösterilere yönelik tavrını eleştirdi. Bazı Batılı ülkelerin mali nedenlerle Çin'e yumuşak davrandığını savunan Dalay Lama, Çin'de demokrasinin teşviki için uluslararası toplumun üzerine daha büyük rol düştüğünü belirtti.