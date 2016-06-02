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Dünya

Dalay Lama: Avrupa haddinden fazla sığınmacı kabul etti, Almanya Arap ülkesine dönüşemez

"Sığınmacılar, ülkelerindeki çatışmalar durur durmaz geri dönmeli"

02 Haziran 2016 12:07

Tibet’in sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama, Avrupa’nın haddinden fazla sığınmacı kabul ettiğini ve sığınmacıların, ülkelerinde çatışmalar durur durmaz ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini söyledi. Lama, sığınmacılara Avrupa’da kalıcı olamayacaklarını hatırlattı. 

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung Gazetesi’ne konuşan Dalay Lama, Avrupa’nın haddinden fazla sığınmacı kabul ettiğini ve sığınmacıların, ülkelerinde çatışmalar durur durmaz ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini söyledi. Sığınmacı kabul eden ülkelerin de sağlıklı bir bakış açısı benimseyip tüm sığınmacıları topluma entegre edemeyeceklerinin farkına varmasını isteyen Dalay Lama, “Almanya Arap ülkesine dönüşemez. Almanya Almanya’dır” dedi.

Asıl adı Tenzin Gyatso olan 14. Dalay Lama, Çin’in baskısı nedeniyle 1959’dan beri Hindistan’da yaşıyor.

 

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