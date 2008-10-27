Dalay Lama: Artık mücadeleyi bırakıyorum







Bugüne kadar Tibet'e özerklik verilmesi için mücadele eden ruhani lider Dalay Lama, artık pes etti.



Önceki gün bir açıklama yapan Dalay Lama, "Artık Pekin'i, Tibet'e daha farzla özerklik vermeye ikna etmeye çalışmaktan vazgeçiyorum. Bundan böyle geleceğine halk kendisi karar versin" dedi.



Tek istediğinin "eşsiz Budist kültürünü korumak için Tibet'e için daha fazla yönetim hakkı" olduğunu belirten ruhani lider, ancak Çin yönetiminden bugüne kadar hiçbir adım atılmadığını ve orta yol bulamadıklarını ifade etti. Nobel Barış Ödülü sahibi Dalay Lama, ülkesine giremediği için başta Hindistan olmak üzere birçok ülkede sürgün hayatı yaşıyor.

