T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dalay Lama: Artık mücadeleyi bırakıyorum

Bugüne kadar Tibet'e özerklik verilmesi için mücadele eden ruhani lider Dalay Lama, artık pes etti.

27 Ekim 2008 02:00




Bugüne kadar Tibet'e özerklik verilmesi için mücadele eden ruhani lider Dalay Lama, artık pes etti.

Önceki gün bir açıklama yapan Dalay Lama, "Artık Pekin'i, Tibet'e daha farzla özerklik vermeye ikna etmeye çalışmaktan vazgeçiyorum. Bundan böyle geleceğine halk kendisi karar versin" dedi.

Tek istediğinin "eşsiz Budist kültürünü korumak için Tibet'e için daha fazla yönetim hakkı" olduğunu belirten ruhani lider, ancak Çin yönetiminden bugüne kadar hiçbir adım atılmadığını ve orta yol bulamadıklarını ifade etti. Nobel Barış Ödülü sahibi Dalay Lama, ülkesine giremediği için başta Hindistan olmak üzere birçok ülkede sürgün hayatı yaşıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24