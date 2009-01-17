Dalan’ın kütüphanesinde gizli kamera

Ergenekon operasyonu kapsamında aranırken ABD’de olduğu ortaya çıkan Bedrettin Dalan’ın, Yeditepe Üniversitesi’ndeki ofisinde bulunan kütüphane rafında gizli bir kamera tespit edildi.





Baskında bu kamerayı bulan polis, Dalan’ın yaptığı iddia edilen gizli kayıtları ise tüm aramalara rağmen bulamadı. Dalan’ın odasındaki bu gizli kamera operasyon kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan oğlu Barış Dalan’a da soruldu. Barış Dalan’ın, poliste verdiği ifadede bu kameradan haberdar olmadığını söylediği öğrenildi. Operasyon kapsamında tutuklanan Türkiye Partisi Genel Başkanı Hasan Ataman Yıldırım’ın bilgisayarında da ilginç bilgilere ulaşıldı.



Arslan’ın babasıyla konu halledildi



Son dalgada tutuklanan Yıldırım’ın “şifreleri” kırılan bilgisayarlarında, bir şifreli klasördeki belgede Danıştay 2. Dairesi’ne kanlı saldırıyı yapan avukat Alparslan Arslan’la ilgili not çıktı. Notta ’ “Alparslan Arslan’ın babası ile görüşüldü o konu halledildi” denilmesi dikkat çekti. Bu notun İdris Arslan’ın banka hesabına çeşitli kişilerce havale edilen 100 bin lira civarındaki paranın olup olmadığı araştırılıyor. Yıldırım’ın bilgisayarında yapılan bir diğer incelemede ise operasyonun tutuklu sanıklarıyla ilgili bilgi bulundu. Yıldırım’ın tutuklu sanıklar hakkındaki bu bilgileri neden kayıt altına aldığı da araştırılıyor.