'Dalan'ın burs listesi ilişkileri ortaya çıkarır'

Ergenekon terör örgütüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına karar verilen Bedrettin Dalan'ın kasasından çıkan burs listesi incelemeye alındı.



Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Dalan'ın sahibi olduğu Yeditepe Üniversitesi'nin eski bir öğretim üyesi ilginç iddialarda bulundu. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde dekan yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Erdaş, burs verilen isimlere bakılması halinde ilişkiler ağının deşifre edilebileceğini savunuyor.



Özellikle asker ve istihbaratçı çocuklarına ücretsiz eğitim imkanı sağlandığını ileri süren Erdaş, burs bağlama kriterini şöyle özetliyor: "O listede askerî kesim geniş yer tutar, kapıda kuyruklar oluşurdu. Dalan ilişkilerinde seçicidir. Mesela yakın çevresi sadece Alevilerden oluşur. Dalan, başarı durumuna göre veya maddî durumunun kötülüğüne göre öğrenciye asla burs vermezdi. Çok cimri ve para düşkünüdür, kendisine fayda getirmeyecek hiçbir şey yapmaz. Burs veriyorsa, arkasında mutlaka bir getirisi vardır. Burs verilecek öğrenci velisi ya etkili bir yerdedir ya da istihbaratçıdır. Ona nüfuz artışında bir şey sağlıyordur. Öyle adamların çocuklarına burs verir."



Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında arama kararı çıkarılan Dalan'ın bunu 'hukuksuzluk' olarak nitelendirmesini eleştiren Erdaş, Dalan'ın kanun tanımayan davranışlar sergilediğini iddia ediyor. Erdaş, "LES sınavına giremeyen, asker kaçağı bir sürü adam doları bastırınca okula alınırdı. Dalan'ın eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz ve YÖK üyesi emekli paşalarla arası çok iyiydi." diyor.



Prof. Dr. Erdaş, usulsüzlükleri ifşa edeceği için Bedrettin Dalan'ın kendisine silah doğrultarak ölümle tehdit ettiğini, ardından da üniversiteden uzaklaştırdığını söylemişti.



Bedrettin Dalan'ın sahibi olduğu Yeditepe Üniversitesi'nde ve Acıbadem İstek Vakfı Okulu'nda yapılan aramada silahlar, binlerce mermi ve 7 bin kişilik burs listesi bulunmuştu. Listede çok ilginç isimlerin çocukları olduğu iddia ediliyor. Bedava okutulan çocuklardan birinin şu an tutuklu bulunan eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan'ın çocuğu olduğu belirtiliyor. Bir dönem Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışan Saçan'ın, Tuncay Güney'in sorgu görüntülerini de Dalan'ın odasında Veli Küçük'e verdiği iddia edilmişti.

