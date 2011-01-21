Dalan'ın avukatları: Tutuklamayın, gelip ifade versin

T24 - 'İrticayla Mücadele Eylem Planı'nın firari sanığı Bedrettin Dalan'ın avukatları, Dalan'ın yargısız infazdan kaçtığını belirterek 'tutuklamama garantisi verirseniz gelip ifade verece' dedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 11 sayfalık bir dilekçe sunan ’İrticayla Mücadele Eylem Planı’nın firari sanığı Bedrettin Dalan’ın avukatları Celal Ülgen ve Hüseyin Ersöz, müvekkillerinin yokluğunda tutuklama kararı çıkarıldığını belirtti.

Soruşturma savcılarının elinde hiçbir somut ve elle tutulan kanıt bulunmadığı halde Dalan’ın suçlu gibi gösterildiği ve "kaçak" olduğunun vurgulandığı ifade edilen dilekçede, "Ülkemizde yanlış uygulanagelen usul hükümleri, taraflı yargı sistemi, hukukun üstünlüğü ilkesi ihlalleri müvekkilimizin yurt içine dönüşünü olanaksız hale getirmiştir" denildi.



Dalan, yargısız infazdan kaçmaktadır

"Bedrettin Dalan yargılanmaktan asla kaçmamaktadır, yargısız infazdan kaçmaktadır" ifadelerinin kullanıldığı dilekçede "Müvekkilimiz işlevine uygun kullanılmayan tutuklama tedbirinin kendine karşı uygulanmaması durumunda maddi gerçeğin ortaya çıkması için Türkiye’ye gelerek yargılanmasına olanak sağlayacaktır. Bu yargılama sonucu ceza tayin edilecekse bunu da onurla çekmeye razıdır. Ancak bilinmelidir ki müvekkilimizin herhangi bir suçu yoktur ve yurt dışında bulunması suçlu olmasından değil tutukluluk müessesesinin yanlış uygulanmasından kaynaklanmaktadır" denildi.



Güvence verin gelip ifade versin

Dilekçede CMK’nın 246. maddesinin 1. fıkrası kapsamında tutuklanmayacağı konusunda yasada belirtilen güvence belgesi verilmesi halinde Dalan’ın ülkeye gelerek ifade vereceği ve yargılamanın her aşamasında yer alacağı belirtildi.



