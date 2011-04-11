-DALAN'IN AVUKATLARI GARANTİ İSTEDİ İSTANBUL (A.A) - 11.04.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının tutuklu sanığı Albay Dursun Çiçek, tek kişilik bir cunta olarak yargılandığını belirterek, savcıların gerçeğin peşinde olmadıklarını savundu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada söz alan Çiçek'in Türkiye'de yargının, ordu ve gazetecilere karşı kindar davrandığına ilişkin sözleri üzerine Başkan Şengün, mahkemenin kimseye kini olamayacağını söyledi. Konuşmasının bir saati aşması üzerine Şengün, sözlerini toparlaması konusunda bir kaç kez uyarıda bulunduğu Çiçek, ''Biz gerçekleri anlatalım diye bir sürü hazırlık yapıyoruz. Siz 'bitirin' diyorsunuz. Böyle adalet olmaz'' diye bağırdı. Bunun üzerine Şengün de bağırarak, ''Mahkemeye saygısızlık ediyorsunuz. Bu yaptığınız rütbenizle, görevinizle bağdaşmıyor. Mahkeme bunu asla kabul etmez. Mahkemeyle tartışmak kimseye bir yarar getirmez. Beğenirsiniz beğenmezsiniz, sanıksınız mahkemeye uymak zorundasınız'' dedi. Şengün, bu arada söz almak isteyen Çiçek'in kızı olan avukatı İrem Çiçek'e de, ''Söz vermiyorum. Sabretmeyi bilin. Sıranız geldiğinde söylersiniz diyeceklerinizi'' şeklinde konuştu. Tutuklu sanık Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Deniz Yıldırım da, 15 yıldır İşçi Partili olduğunu belirterek, Doğu Perinçek'ten talimat almakla suçlandığı için 18 aydır tutuklu olduğunu söyledi. '' 'Dokunan yanar' işte budur. Haber yapıyorsunuz, örgüt üyeliği ile suçlanıyorsunuz. Artık basılmamış kitaplar toplanıyor. Bugünlere gelinmesine, iddianameyi kabul ederek siz olanak tanıdınız'' diyen Yıldırım, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yargılandığını dile getirdi. Derginin yayın kurulu ve yazarları dışında hiç kimseden talimat almadıklarını ifade eden Yıldırım, ''Tahliyemi talep etmiyorum, beraatımı talep ediyorum'' dedi. Duruşmada daha sonra söz alan İrem Çiçek, müvekkili savunma hakkını kullanırken müdahale edildiğini belirterek, ''Dört sayfalık ucuz kağıdın Dursun Çiçek tarafından hazırlanmadığını siz de biliyorsunuz. Şu anda karşınızda sanık olarak bulunabilir ama 50 yaşında, doktorasını yapmış bir kurmay albay olan Dursun Çiçek'in sizden mevki ve sıfat olarak hiç farkı yok'' diye konuştu. ''Albay Dursun Çiçek Vakası-Kışladan Hasdal'a'' adlı bir kitap yazdığını ifade eden İrem Çiçek, çarşamba günü çıkacak olan kitabının bir taslağını da mahkemeye sundu. -BEDRETTİN DALAN İÇİN YENİDEN GÜVENCE TALEBİ- Kırmızı bülten ile aranmasına karar verilen sanıklardan Bedrettin Dalan'ın avukatı Serkan Günel de, müvekkilinin tutuklanmayacağına ilişkin garanti verilmesini talep ettiklerini belirtti. Dalan'ın avukatları Serkan Günel ve Celal Ülgen tarafından hazırlanarak mahkemeye verilen dilekçede de, müvekkillerinin tutuklanmamasına ilişkin güvence belgesi verilmesi taleplerinin ''üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti'', ''mevcut delil durumu'' ve ''yurt dışında kaçak durumunda olması'' gerekçelerini Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 246/1. Maddesindeki ''Takdire bağlı olan uygulama şartlarının oluşmamış olmasına bağlayarak'' reddettiğine karar verdiği anımsatıldı. Dilekçede, kararda gösterilen gerekçelerin talebin reddi için uygun olmadığı belirtilerek, Dalan'ın tutuklanmayacağına ilişkin güvence belgesi verilmesi taleplerinin bir kez daha irdelenmesi ve bu doğrultuda karar verilmesi istendi. Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle davanın ikinci ''Ergenekon'' davasıyla birleştirilmesini istedi. Pekgüzel ayrıca, Dalan hakkındaki güvence talebinin de reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.