Dalan'dan dönüş pazarlığı

Hakkında arama emri bulunan Ergenekon şüphelisi Bedrettin Dalan'ın, savcılara 'Tutuklamazsanız dönerim' haberi yolladığı ortaya çıktı. Ancak savcıların bu isteği geri çevirdi.



Ergenekon'un 10. dalgasında hakkında gözaltına alma kararı çıkarılan Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan'ın ülkeye dönmek için avukatları aracılığıyla pazarlık yapmaya çalıştığı iddia edildi.



Ergenekon soruşturmasında aranmaya başladıktan sonra Dalan'ın Mütevelli Hayati Başkanı olduğu İSTEK Vakfı'na ait Beykoz'daki arazide çok sayıda mühimmat bulunmuştu. Dalan hakkında arama kararı çıkarılan bu yılın ocak ayında düzenlenen operasyonda aralarında emekli Orgeneral Kemal Yavuz, Tuncer Kılınç, eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz, eski Genelkurmay Adli Müşaviri emekli Tümgeneral Erdal Şenel, Prof. Dr. Yalçın Küçük gibi isimler gözaltına alınmıştı. Dalan ise ABD'de olduğu için gözaltına alınamamıştı. Dalan, bazı yayın organlarına yaptığı açıklamada tedavi için yurtdışında olduğunu, tedavisi bitince Türkiye'ye dönerek ifade vereceğini açıklamıştı.



Garanti istediler



Aradan geçen 9 aya rağmen Dalan Türkiye'ye dönmedi. ABD vizesi biten Dalan'ın önce Rusya'ya oradan da Beyaz Rusya'ya gittiği tespit edilmişti. İddiaya göre yurtdışında ülke ülke dolaşarak kaçak hayatı yaşayan Dalan, avukatlarını arayarak Ergenekon savcılarıyla görüşmelerini istedi. Dalan avukatlarından, 'Beni tutuklamayacaklarsa Türkiye'ye dönerim' mesajını savcılara iletmesini istedi. Avukatlar, bu istekle Ergenekon savcılarının kapısını çaldı. Savcılara Dalan'ın mesajını ileten avukatlar, 'Dalan dönmek istiyor. Tutuklanmama garantisi veriyorsanız Türkiye'ye gelecek' dedi.



Savunma yollamadı



Ergenekon savcıları, Dalan'ın avukatlarının ilettiği mesajı alır almaz reddetti. Savcıların, Dalan'ın da her şüpheli gibi Türkiye'ye gelerek adalete teslim olması gerektiğini söyledikleri öğrenildi. Bu arada medyaya 'Savunmamı yazılı yolladım' diyen Dalan'ın bu iddiası da doğrulanmadı. Savcılıkta Dalan'ın savunması bulunmuyor.

