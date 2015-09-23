Dalan'dan 'Dona son'

Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, üniversitede ‘Bactogen’ adlı organik gübre ve ‘Dona Son’ adlı dona karşı bir ilaç geliştirdiklerini açıklayarak, “Bilimle uğraşmak siyasetten daha heyecanlı’ dedi. Don ilacı ile ilgili olarak Dalan, “İsmini ben ‘Dona Son’ olarak koydum. Ürünleri eksi 18’e kadar koruyor ama eksi 8’e kadar garantili” ifadelerini kullandı.

Milliyet’ten Gökhan Karakaş imzalı habere göre; İstek Vakfı Onursal Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bedrettin Dalan, artık siyaset yerine bilim alanında gelişmelere vakit ayıracağını belirtti. Yeditepe Üniversitesi’nin akademik çalışmalarını biyomühendislik alanında yoğunlaştırdıklarını ve organik gübre üretimine yöneldiklerini söyleyen Dalan, “Yeni nesillerin daha sağlıklı yetişmesi için çalışıyoruz” dedi. “Bactogen” adlı organik gübre ve “Dona Son” adlı don olayına karşı etkili bir ilaç geliştirdiklerini belirten Dalan, “Bilimle uğraşmak ve bilim insanlarını desteklemek benim için siyasetten bin defa daha heyecan verici” dedi.

“Patente para ayıran tek üniversiteyiz”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilk başkanı Bedrettin Dalan, kurucusu olduğu Yeditepe Üniversitesi’nin tarımsal alanda devrim niteliğinde buluşlara imza attığını söyledi. Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü uzmanlarının uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları organik gübreyi piyasaya sürdüklerini belirtti. Dalan, “Üniversitemiz 15 yıldır bilim üretiyor. Patente para ayıran tek üniversiteyiz. Dünya çapında 120’ye yakın patente ulaştık. Tarım, ilaç ve hijyen konularında araştırmalar yapıyoruz. Tohumlar zehirli ilaçlarla zehirlendi. Ardından da tarlalar. Gübredeki amonyum nitrat ciddi şekilde kanser yapıyor. Yani nitril gübresinden uzak kalmamız gerekiyor. Biz de tamamen biyolojik, kimyasaldan uzak, bakterilerden oluşan bir gübre ürettik. Dünyanın 13 ülkesinde 20 üniversitede denendi ve hiçbir yan etkisinin olmadığı ispat edildi. 2012’de Avrupa’nın en başarılı projesi seçildi. Bactogen adlı organik gübreye 2013’te Stuttgart’taki Dünya Organik Gübre Teşkilatı üretim hakkı tanıdı” dedi.

“Sistem bizi Avrupa’dan ruhsat almaya zorluyor”

Dalan, geliştirdikleri gübreyle pek çok tarım ürününde daha fazla verim alınmasını sağladıklarını söyleyerek, “Çayda yüzde 30 ile yüzde 72 arasında randıman artıyor. Maliyet de yüzde 20 oranında ucuz. Ama asıl işlevi 4 yıl kullanıldığı zaman topraktaki nitrat veya sülfat kökünü yok ederek, çorak toprakları geri kazandırıyor. Adana Çukurova’da bunun örneğini yaşadık. Organik gübre ile üretilen sebze ve meyvelerin fiyatlarını da düşürecektir. Ama bizi Avrupa’dan ruhsat almaya zorlayan sistem var. Ürünümüzün özelliklerinin çalınmaması için yönetmeliğin değiştirilmesini istiyoruz. Türk çiftçisini memnun edeceğiz” diye konuştu.

Dalan, organik gübrenin yanında bir başka ilaç daha ürettiklerini ifade ederek, Türk çiftçisinin en korktuğu olay olan don vurmasının da önüne geçeceklerini vurguladı. Geçen yıl Malatya kayısısında don nedeniyle büyük kayıp yaşandığını hatırlatan Dalan, “İsmini ben ‘Dona Son’ olarak koydum. Ürünleri eksi 18’e kadar koruyor ama eksi 8’e kadar garantili. Don olmadan önce ağaca püskürtülen ilaç işlevini başarıyla sürdürüyor. Ağacın kendini koruması için gerekli şeker moleküllerini üretiyor ve tomurcuğun donmasını önlüyor” dedi.