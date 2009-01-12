Dalan'a 'mali ve fikri lider' suçlaması...

Ergenekon'un bir numarası olduğu ileri sürülen İSTEK Vakfı Başkanı Bedrettin Dalan'ın, örgütün fikri ve mali lideri olmakla suçlandığı ortaya çıktı.



Polisin teknik ve fiziki takibine göre Dalan, Beşiktaş Belediyesi'nin yıkım kararı bulunan Yeditepe Göz Hastanesi için rüşvet ile ruhsat aldı. Dalan'ın denetimler sırasında, yeterli doktor olmamasına rağmen, başka hastanelerinde çalışan doktorları burada çalışıyor gibi gösterdiği de iddialar arasında.



Dalan'ın ilerde örgüt ideolojisi doğrultusunda hareket edebilecek fakir çocuklarla, MİT görevlilerinin çocuklarına burs verip ilişkileri derinleştirdiği iddia edildi. Prof. Yalçın Küçük'ün ise naylon terör örgüt kurmak ve halihazırdaki örgütleri yönetmekten sorumlu olduğu öne sürülüyor.



Bu arada son operasyonda gözaltına alınan suikast timinin öldürmeyi planladığı kişiler arasında, Türk Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın da yer aldığı belirtiliyor.