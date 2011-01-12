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DALAN'A KIRMIZI BÜLTEN İSTANBUL (A.A)

12 Ocak 2011 21:05

-DALAN'A KIRMIZI BÜLTEN İSTANBUL (A.A) - 12.01.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, firari sanık Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan hakkında kırmızı bülten ile arama kararı çıkarılmasına karar verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararlar açıklandı.  Buna göre, mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 27 Aralık 2010 tarihli yazılarını dikkate alarak, Bedrettin Dalan hakkında ''silahlı terör örgütü kurma ve yönetme'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçlarından dava açıldığını hatırlattı. Mahkeme heyeti, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini, mevcut delil durumunu ve Dalan'ın yurt dışında kaçak konumunda olmasını göz önüne alarak, dosya kapsamına göre yokluğunda tutuklama müzekkeresi çıkarılmasını kararlaştırdı. Mahkeme, yakalama kararı bulunan Dalan hakkında kırmızı bülten ile arama kararı çıkarılmasına da hükmetti. 

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