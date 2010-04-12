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Dalan'a Ergenekon'dan yakalama emri

Ergenekon sorşturması kapsamında İstek Vakfı Başkanı Bedrettin Dalan hakkında yakalama emri çıkarıldı.

12 Nisan 2010 03:00

T24 - Ergenekon soruşturması kapsamında aranan İstek Vakfı Başkanı ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarından Bedrettin Dalan hakkında 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama emri çıkarıldı.


Ergenekon soruşturmasının 10. dalgasında gözaltına alınacağını öğrenince ABD'ye kaçtığı ileri sürülen İSTEK Vakfı Başkanı Bedrettin Dalan'ın 28 Şubat'ı başlatan isim olduğu iddia ediliyordu.



Emekli Orgeneral Bir'e Dalan'dan brifing



Dalan, Ergenekon'un ikinci iddianamesine giren dönemin Jandarma İstihbarat Başkanı Levent Ersöz'le yaptığı konuşmada 28 Şubat'ın Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir'e 28 Şubat öncesi 4 saat brifing verdiğini anlatıyor. Dalan, Orgeneral Bir'in aldığı notları rapor haline getirerek gizli damga ile generallere dağıttını söylüyor.


Ergenekon sanığı emekli Orgeneral Şener Eruygur'un Jandarma Genel Komutanı olduğu dönemde İstihbarat Daire Başkanı olan Levent Ersöz'le Bedrettin Dalan arasında geçen konuşmanın, ikilinin bahsettiği konulardan 2004'te gerçekleştiği anlaşılıyor. Evinde ve ofisinde yapılan aramalarda 2 bin 500 dinleme kaydı ele geçirilen Ersöz'ün, Dalan'la yaptığı görüşmeyi de kaydettiği anlaşıldı. Ersöz'ün, Dalan'la konuşmasının çözümü Eruygur ve dönemin Jandarma Teknik Daire Başkanı Albay Hasan Atilla Uğur'da ele geçirildi.



'Çok gizli rapordur'




İkinci Ergenekon iddianamesinin ek belgeleri arasında 240. klasörde yeralan konuşmada Dalan, yaptığı faaliyetleri anlatıyor ve “Ben yaşayarak öğrendim. Ben bir şey daha yaşadım paşam. Bunları Çevik Paşa ile 28 Şubat öncesi oturdum konuştuk, 4 saat not aldı. Ve bunları bilgi notu haline getirdi. Karargâhındaki generallere dağıttı. Çok gizli rapordu.”


Konuşmada Dalan, Bir'e “Raporun üstüne çok gizli damgası koymasaydın bari” dediğini söyleyince Ersöz de “Oraya da yazmış mı Sayın Bedrettin Dalan`dan alınmıştır diye” şeklinde konuşuyor. Dalan da “Aynen yazmış. İsim de var” cevabını veriyor.



Rusya'da görüntülenmişti




Dalan konuşmanın devamında adının Çevik Bir'in raporunda yazılmasından korkmadığını ifade ediyor. Ersöz de “Ama siz zaten bundan korkmuyorsunuz ki. Kendinizi üçüncü sıraya koymuşsunuz biraz çekingenliğiniz için” diyor. Dalan da, “Ben korktuğum konuyu biliyorum ama benim ülkemin Silahlı Kuvvetleri, yani eğer bir gizlilik derecesi yapmışsa onun şerefidir, onu korumak onun yükümlülüğüdür. Benim görevim değildir” şeklinde konuşuyor.


Daha önce Rusya'da görüntülenen Dalan'ın daha sonra bu ülkeden ayrıldığı da bildirilmişti.

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