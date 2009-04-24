Dalan Türkiye'ye dönmeyecek

Ergenekon soruşturması kapsamında aranan ve tedavi için ABD'de bulunan İSTEK Vakfı Başkanı Bedrettin Dalan, 'Olay çok politize hale getirildi. Dönüp de o tartışma ortamının içinde sağlığımı daha da bozamam' dedi.



Operasyonların arkasında başka oyunlar olduğunu ileri süren Dalan, Milliyet'in sorularını şöyle yanıtladı:



Arazinizde bulunan silahlara ne diyorsunuz? O araziyi niye almıştınız?



- Çok güzel bir koyda; yaz okulu ve dil okulu açarız diye aldık. Tam inşaat planları yaparken askeri üs yanımıza geldi ve inşaat yasağı kondu. En son 12 sene önce benim bile izinle girebildiğim bir arazi. Ondan beri bizden tek kişi girmedi.



Sadece üç ay önce TSK ile aramızdaki istimlak davası nedeniyle görevli hakim ve avukatımız özel izinle girdi. ‘Dalan’ın müthiş cephaneliği’ diye manşet atıyorlar. Hayatımda hiçbir gazeteyi mahkemeye vermedim ama bunları vereceğim. Arkasında başka oyunlar var.



Size isnat edilen suçları biliyor musunuz?



- Keşke birileri bana açıklasa. Bana isnat edilen bir suç yok. Genel manada ‘kuvvetli şüpheli’ diye bir şey bulmuşlar, öyle diyorlar.



Siyasetle bağlantınız var mı?



- Ben 15 yıl önce aktif siyaseti bıraktım. Ama genel olarak Türkiye’nin laik, demokratik, hukuk devleti olması için yemin ettim. Bunu İSTEK Vakfı’nın tüzüğüne ve üniversitenin kuruluş bildirgesine de yazdırdım. Galiba bazıları buna gocunmuş ki bize saldırıyor.



Üniversitenizin dış ilişkileri, öğrenciler etkilendi mi?



- Tam tersi daha da güçlendi. Bağlantılı olduğumuz üniversitelerin hepsi ne olduğumuzu çok iyi biliyor. İSTEK Vakfı okullarına ilgi daha da arttı.



Bu operasyonlarda neden hedef oluyorsunuz sizce?



- Dediğim gibi arkasında başka oyunlar var. Bu oyunlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve onu savunan sivillere ve savunma görevini yasadan alan TSK’ya karşıdır. Psikolojik harp teknikleri kullanılıyor. Şemdinli’de de denediler. Birileri hakkında zan yaratmak için bunu kullanıyorlar. Bunun arkasında dış destekli ve içeriden işbirliği yapan kesimler var. Amaç Anayasa’nın ilk üç maddesini değiştirmektir.



Dönme niyetiniz yok mu? Sağlığınız ne durumda?



- Geldiğimden bu yana çok daha iyiyim. Ağustosa kadar raporum geçerli. Ama tansiyonum iki gün iyi gidiyorsa, üçüncü gün fırlıyor. Bu ortamda dönüp de sağlığımı tehlikeye atmayı doğru bulmuyorum. Olay çok politize hale getirildi. O tartışma ortamının içinde sağlığımı daha da bozamam.