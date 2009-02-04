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Dalan sözünde durmadı, dönmedi

Ergenekon'dan arandığını öğrenince 7 Ocak'ta 'Ay sonunda' geliyorum diyen Bedrettin Dalan, ABD'den hala dönmedi

04 Şubat 2009 02:00

Ergenekon soruşturması kapsamında arandığını öğrenince 7 Ocak'ta 'İki hafta sonra döneceğim' diyen Bedrettin Dalan, ABD'de geçirdiği ameliyatın ardından 15 gün önce taburcu oldu. Eşinin sağlık sorunlarını bahane eden Dalan hala firari. 

Ergenekon soruşturmasının 7 Ocak'ta yapılan 10 dalga operasyonunda ABD'de olduğu için gözaltına alınamayan Yedi Tepe Üniversitesi'nin sahibi ve İstek Vakfı'nın kurucusu Bedrettin Dalan açıklamalarına rağmen Türkiye'ye dönmedi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Dalan gözaltına alınacağını öğrenince 8 Ocak'ta bir TV kanalına "Eşimin sağlık sorunları nedeniyle ABD'ye geldik. İki hafta sonra İstanbul'dayım, polisler beni havaalanından alsınlar" dedi.

Eşinin tedavisi için ABD'ye gittiğini belirten Dalan, 16 Ocak'ta Miami Üniversitesi Hastanesi'nde kendi kalp tedavisine başlandığını açıkladı. Sol arterinde tıkanıklık tespit edilen Bedrettin Dalan'ın ameliyatına ABD'nin en iyi kalp cerrahlarından William Oneill girdi. Onaill, Dalan'ın yüzde 99 tıkanıklık tespit edilen damarını stent takarak açmayı başardı. Ameliyatın ardından kontrolleri süren ve enfeksiyona karşı yoğun bakım ünitesinde tutulan Dalan, 20 Ocak'ta taburcu oldu. Dalan 'İki hafta' diyerek 20 Ocak'ta Türkiye'de olacağını açıklamasına rağmen tam 15 gündür firari.

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