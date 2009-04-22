Dalan: Hem ben hem de TSK zan altında kalacak

Ergenekon soruşturması kapsamında ismi geçen ve halen ABD'de bulunan İstek Vakfı Başkanı Bedrettin Talan, Poyrazköy'de mühimmat bulunan arazinin kendi tasarruflarında olmadığını söyledi.



Star TV’de Uğur Dündar'ın sunduğu ana haber bültenine telefonla katılan Bedrettin Dalan, Poyrazköy'deki arazinin tasarrufunun kendi yönetimlerinde olmadığını belirterek, arazinin kamulaştırma davasının sürdüğünü belirtti.



"Araziyle işimiz yok" diyen Dalan, kazı çalışması sonrasında gözaltına alınanları tanımadığını, içlerinden birini bir kez o bölgede gördüğünü kaydetti.



Poyrazköy'deki arazide bulunan cephanelik ile ilgili soruları cevaplayan Dalan, kendisine komplo kurulduğunu belirterek, "Öyle bir yere gömmüşler ki hem Silahlı Kuvvetler zan altında olacak hem de ben. Şeytanın aklına gelmeyecek hadise. Bu silahların hepsini toplasanız bir taburun silahları kadar etmez. Psikolojik bir hareket yürütülüyor.Türkiye bu psikolojik hareketi aşacaktır" dedi.



Bu organizasyonun arkasında Türkiye devletinin içine sızmış bir takım örgütlerin var olduğunu belirten Dalan, Dündar'ın "Türkiye'ye ne zaman döneceksiniz?" sorusuna ise "Sağlık sorunlarım sürüyor. Temmuz ayının ortasına kadar rapor alıp Türkiye'de savcılıklara gönderdim" cevabını verdi.



Bedrettin Dalan, Türkiye'ye dönüş konusunda doktorlarının talimatları doğrultusunda hareket edeceğini ifade etti.



Dalan, "Hiç bir şekilde kuşkulara yol açmaz benim burada olmam. Yargıtay Başkanı bu davanın siyasallaştığını söyledi. Ben bu durumda gelip bu davanın ortasına çıkmam. Sağlık problemlerim ölümcül bir şekile dönerse ne yaparım. Bu dava siyasallaştı. Siz de isyan ettiniz. Beğenmedikleri insanlara kara çalıyorlar. Bu dava vesile edilerek insanların terörist gösterilmesi beni üzüyor. Buradaki Yunan doktorlar Mehmet Haberal için ‘Türkiye'nin altın insanıdır’ dedi. Haberal şu anda tutuklu tedavi görüyor. Ben bu durumdan ızdırap çekiyorum" diye konuştu.



Bedrettin Dalan Ergenekon soruşturmasıyla ilgili yanlışlıkların bozulacağına inandığını söyledi.



