Dalan hastaneye kaldırıldı

Hakkında yakalama talimatı çıkarılan Bedrettin Dalan'ın sağlık durumu ağırlaştı. Dalan hastanede tedavi altına alındı.



Ergenekon soruşturması kapsamında savcılık talimatıyla ev ve işyeri basılan, kendisi hakkında da yakalama talimatı çıkarılan Bedrettin Dalan Miami Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Sol arterde tıkanıklık olduğu saptanan Dalan'ın pazartesi günü anjiyo olacağını açıkladı.



Bedrettin Dalan hastanaye kaldırıldığı bilgisini doğrulayarak, “Kalple ilgili sıkıntım esasında eskiden beri vardı. Ancak şimdi strese girdik. Kendini iyice gösterdi. Çocuklar bizim üniversitede (Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi) tedavi etmek istediler ama ben üstüne gitmedim. Sol arterde tıkanıklık olduğunu daha o zamanlardan biliyorduk. Ancak yaşadığım bu stres ve sıkıntı yüzünden sıkıntılarım iyice arttı. Hastalık, ‘ben buradayım’ diye kendini gösterince tedavi kaçınılmaz oldu. Pazartesi günü Miami Üniversitesi Hastanesi’nde yatacağım. Sonuç anjiyo sonrasında netleşecek. Duruma göre stent mi takılacak, ne yapılacak doktorlar karar verecek” dedi.



Ergenekon soruşturması kapsamında sahibi olduğu Yeditepe Üniversitesi'nde ve Acıbadem İstek Vakfı Okulu'nda araştırma yapılan Dalan, "Ergenekon terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmek ve terör örgütünün finansörü olmak" la suçlanıyor.

