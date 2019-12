Dalan gizli kamerayı anlattı

Yeditepe Üniversitesi’ndeki odasına gizli kamera yerleştirdiği iddiasının yayımlanması üzerine Dalan “Tehdit alıyordum. Güvenlik nedeniyle 3-4 kamera yerleştirdim. 2 yıl sonra kaldırdım. Sürekli gözetleniyor havası hoş değildi” dedi.



Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında arama kararı çıkarılan ve ABD’de olduğu anlaşılan Bedrettin Dalan dün kendisi hakkında çıkan haberle ilgili Vatan gazetesine açıklamada bulundu. Dalan, Yeditepe Üniversitesi’ndeki ofisine gizli kamera yerleştirdiği, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün evinde Şener Eruygur ile telefon konuşmalarının kayıtlarının çıkması konusundaki soruları yanıtladı. Dalan’ın açıklamaları şöyle:



2 yıl sonra söktürdüm



Polisin üniversitedeki ofisinize neden gizli kamera yerleştirdiğinizi oğlunuza sorduğundan haberiniz var mı?



Haberim var. Oğlum da benim haberim yok demiş. Doğrudur. Bakın ben size anlatayım. Telefon konuşmalarımın dinlendiğini bildiğim için ayrıca odada böcek var mı diye benim odayı bizim arkadaşlara arattım. ’Bir tane kablo ucu bulduk’ dediler. ’Merak etmeyin o kablo ucunu ben koydurdum’ dedim. Bizim teknik işlerden sorumlu arkadaşımız Özkan koydu. Özkan’ı da alıp sorgulamışlar. Bakın gizli kamera falan yok odada. Bundan iki sene önce tehdit alıyorduk. Güvenlik nedeniyle 4-5 tane koyduk. Hem giriş odasında, hem benim büronun girişinde, sekreter odasında ve aşağıdaki giriş kapısında vardı. 2 sene sonra hepsini söktürdüm.



Polis, bu kameraları yaptığınız görüşmeleri kayda almak için koyduğunuzu düşünüyor...



Eğer kendi mekanınızda güvenlik kamerası koymak suçsa, ben şimdi söyleyeceğim yine koysunlar. Kameraların bir özelliği var. Otomatiktir. 24 saat içinde yapılan kayıtlar otomatik olarak silinir. Ben gizli kayıt niye yapayım. Gidin araştırın, üniversitenin kütüphanesinde hala var. Benim odadakilerle aynı tip, 24 saat içinde kayıt silen kameralar olduğunu görürsünüz.



Kameraları neden kaldırdınız? Tehdit bitti mi?



2 sene kaldı. Sonra kaldırdık çünkü, sürekli gözetleniyor havası hoş değildi. Beni rahatsız etti. Yarın koydurursam bunun bir anlamı mı var?



Levent Ersöz’ün evinde Şener Paşa ile yaptığınız telefon görüşmesinin kaydı çıktığı iddia ediliyor. 2005’te Şener Paşa’ya “AKP’nin çıkışını durdurmak lazım” dediniz mi?



Ben son 25 senedir Türkiye’nin siyasal İslam’a yönlendirildiğini biliyorum. Bu projenin nereye nasıl gittiğini hep beraber gördük. Endişelerimi sadece Şener Paşayla değil asker-bürokrat, bugüne kadar binlerce kişiyle konuştum. O zaman bana deli gözüyle bakıyorlardı ama şimdi hak veriyorlar. Olay bu.



Kaydedene sorun



Bu görüşme kaydının Levent Ersöz’ün evinde bulunmasına ne diyorsunuz?



Bu kaydedenin meselesi. Demek ki gelen giden herkesi kayda almışlar. Benim öyle bir derdim yok. Kapalı kapılar arkasında söylediğim her şeyi açık olarak da söyledim. Bunlar herkesle konuştuğum şeyler. Benim o gün konuştuğum şeyleri bugün köşe yazarları yazıyor.



Kalbinize anjiyo yapılıp, stent takılacağı doğru mu?



Yeni bir durum yok. Benim sol arterim tıkalıydı. Doktorlar anjiyo yapalım dedi ama ben biraz ertelemiştim. Bu son olaylar canımı sıktı herhalde, tansiyonum yükseldi. Pazartesi anjiyo yapılacak belki de stend takılacak.



Bu durum dönüş programınızı etkiler mi?



Ona doktorlar karar verecek. Bu sağlık işlemlerini bir üniversite hastanesinde gerçekleştireceğiz. Bu yüzden ne söylenirse dinleyeceğiz.



Ergenekon soruşturması ile ilgili son değerlendirmeniz nedir?



At izi it izine karıştı. Türkiye’yi Büyük Ortadoğu Projesi’nin içine çekebilmek için yapılıyor her şey. Independent gazetesinde yazdılar “asrın projesi” diye. Bu AKP’nin sorunu da değil. Ben bu projeyi 1980’lerden bu yana biliyorum. Siyasetin ve Turgut Özal’ın çok yakınında olmam dolayısıyla çok önce fark ettim ve herkese anlattım. İlgili-ilgisiz herkese anlattım bu projeyi. Televizyonda konuştum, kitabını yazdım.