Dalan: Ergenekon kumpasının altyapısını Özal başlattı

Ergenekon davasında 'örgüt yönetcisi' iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkan ve 7 yıl sonra hakkındaki yakalama kararının kalkması üzerine Türkiye'ye dönen eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, "Bu kumpas sadece Gülen cemaatinin kumpası değildir. Onlar sadece bir enstrüman ve tetikçi. Bu kumpasın esas altyapısını rahmetli Turgut Özal başlattı" dedi.

Ergenekon kumpas davasının sadece Gülen cemaatinin bir tertibi olmadığını ve 35-40 yıllık bir proje olduğuna dikkat çeken Dalan, “Herşey açık, soruşturmalar elbet neticelenir. Kim ki bu kumpasın içindedir yargılanır. Bu kumpas sadece Gülen cemaatinin kumpası değildir. Onlar sadece bir enstrüman ve tetikçi. Tabi bu konuda sadece AKP iktidarına da sorgumak denizi görmeyip, denizin içindeki balığı görmek gibidir. Bu kumpasın esas altyapısını rahmetli Turgut Özal başlattı. Bilmeyenler bilsin. Hatta okullar sistemini de benden kopya ettiler. Özal'dan sonra Tayyip Erdoğan'a kadar herkes bu konuda kendi sorumluluğunu üstlenmeli. Bütün Başbakan'lar, bütün Bakan'lar... Onun için tek başına Tayyip Erdoğan'ı suçlarsak ahlaki olmaz. Son 35-40 yıllık uzun vadeli ve soluklu bir proje. Herkes Tayyip beye yükleniyor. O kendisi de farkına vardı gereğini yapıyor. Allah kuvvet versin” diye konuştu.

'Maskaralıklar yapıldı'

Ali Cemal Karabudak'ın Yurt gazetesinde yayımlanan haberine göre, dava dosyasında adı geçen insanların bir çoğunu tanımadığını ve Türkiye'ye geldikten sonra bazıları ile tanışma fırsatı olduğunu söyleyen Dalan, “Herkesin gözü önünde bu maskaralıklar yapıldı. Olmayan terör örgütünün lideri yapıldım. Bir sürü tanımadığım insanla aynı davada adım geçti. Düşünün tanımadığım bu insanlarla örgüt bağı kurmuşum, bu kadar komik bir davaydı. Eski Karagöz-Hacivat oyunları bile bundan daha anlamlıdır” şeklinde konuştu.

'7 yılda 7 saniye dara girmedim'

Bedrettin Dalan, yurtdışında geçirdiği 7 yıl boyunca hiçbir sıkıntı çekmediğini de belirterek, “Bu konuda yazsam koca kitap çıkar. Ama şu kadarını söyleyeyim, Allah ayağımı hiçbir şekilde taşa değdirmedi. 7 sene içinde 7 saniye dara girmedim” dedi.

'Artık siyasette yokum'

Bundan sonraki yaşantısında siyasete girip girmeyeceğini de sorduğumuz Dalan, “Güncel siyasete hiçbir zaman girmem. Geldiğimde de bunu söyledim. Siyasete hiçbir zaman girmeyeceğim. Artık siyasette yokum” yanıtını verdi.