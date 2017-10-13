Dalaman'da Rus turist bereketi

Cihan KAYA/DALAMAN, (Muğla), (DHA)- YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Hamdi Güvenç, Muğla\'nın Dalaman İlçesi ve çevresine bu yıl gelen Rus turist sayısının 250 bini bulmasını beklediklerini söyledi.

Muğla\'nın Dalaman ilçesindeki, beş yıldızlı bir otelde, bir tur şirketi tarafından turizm forumu düzenlendi. Forumun galasında konuşan YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Hamdi Güvenç, forumu düzenleyen turizm şiketinin bölgeye daha fazla turist getirmek için çaba gösterdiğini söyledi. Güvenç, \"İntourist, bu yıl Rusya\'dan Türkiye\'ye 1 milyon civarında turist getirdi. Bölgemizde de geçmiş yılların rekorunu kırdı. Gelecek yıl hedeflerini daha da büyüteceklerini ifade ediyorlar. Dalaman YDA Havalimanı olarak onları destekliyoruz\" dedi.

Güvenç, tur şirketinin, Rusya\'nın en önemli iki şehri Moskova ve Saint Petersburg dışındaki çeşitli kentlerden de bölgeye çok sayıda uçuş gerçekleştirdiğine dikkati çekti. Rus turist sayısındaki artışın devam etmesini beklediklerini ifade eden Güvenç, \"Çünkü artık bölge olarak giderek daha fazla tanınmaya başladık. Rusya\'da bu tür çalışmalarla bilinirlik artıyor ve tanındıkça bölge olarak daha çok beğeniliyoruz. Özellikle Antalya\'ya sık gitmiş olanların alternatif yer arayışlarında Dalaman ön plana çıkmaya başladı\" diye konuştu.

Türkiye olarak kapalı devre çalışıp, Rus turistleri başka ülkeler yerine sırasıyla ülkedeki diğer destinasyonlarda ağırlayacak bir stratejik yaklaşımda bulunulduğunu vurgulayan Güvenç, \"Bu yıl Rus turist sayısındaki artış yüzde 50\'ye yaklaştı. 2016\'da uçak krizi vardı. Bu nedenle rakamları 2015 ile karşılaştırmak lazım. Bu anlamda Dalaman bölgesine 2015\'te gelen 172 bin Rus turist sayısının bu sene yaklaşık 250 bine ulaşmasını bekliyoruz\" dedi.

\'HEDEF YILLIK 500 BİN RUS TURİST GETİRMEK\'

Firmanın Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bölükbaşı ise şimdiye kadar Dalaman bölgesini tercih eden 2 turistten 1\'ini kendilerinin getirdiğini söyledi. Bunu 110 binin üzerinde bir kapasiteyle sağladıklarını belirten Bölükbaşı, forum gibi etkinlikleri düzenlemekteki amaçlarının da biraz daha kaynaşmak, bütünleşmek ve yöreyi tanıtmak olduğunu kaydetti. 2018\'in kolay bir yıl olmayacağına işaret eden Bölükbaşı, şu değerlendirmelerde bulundu:

\"Rusya\'da ciddi bir uçak sorunu var. Yeterli seviyede uçak kullanılmıyor. Mevcut firmanın iflas etmesi nedeniyle böyle bir sorun var. Bununla ilgili Türk hava yolu şirketleri Rus pazarına girmeye çalışıyorlar. Onunla bu açığı kapatmaya çalışıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl, 2016 krizinden sonraki ilk yıl. Bu bakımdan biraz \'patlama\' da diyebileceğimiz ciddi bir artış yaşandı. Yüzde 5-10\'luk artışlar olacak. Dalaman ile ilgili çok özel çalışmalarımız var. Dalaman bölgesine şu anda Rusya\'dan ortalama 230-240 bin civarında turist geldi. Hedefimiz bunu yıllık 500 bine çıkarmak.\"



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