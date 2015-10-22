Dalaman'da güvenlik görevlisi olan kadın, küçük oğlunu da alarak IŞİD'e katıldı

Havalimanında güvenlik görevlisi olarak çalışan ve 2 çocuk annesi olan Tuba Bozkurt'un, küçük oğlunu da alıp IŞİD’e katıldığı iddia edildi. Genç kadının eşi, “Önce örgütlerden bahsetmeye başladı, sonra da çarşaf giymeye. 6 gün önce oğlumla beraber kayboldu” dedi.

Vatan’da yer alan habere göre; Karaman’da şu an bir kız öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan Ramazan Bozkurt, 7 yıl önce çalışmak için gittiği Muğla Dalaman’da tanıştığı Hülya Tuba Bozkurt ile evlendi. Karaman’a dönen çiftin bu evliliğinden 2 erkek çocuğu oldu. Bozkurt çifti yaklaşık 1 yıl önce tekrar Dalaman’da yaşama kararı aldı.

“Mutlu bir aileydik”

Dalaman’a yeniden gittiklerinde iş bulamadığını belirten Ramazan Bozkurt, şunları söyledi: “Eşimle hiçbir sorunumuz yoktu. Mutlu bir aileydik. Fakat ben Dalaman’da iş bulamadım, Karaman’a eski işime dönmeye karar verdim. Büyük oğlum Mehmet Emin’i yanıma aldım. 2 yaşındaki küçük oğlum annesiyle kaldı. Eşim ve küçük oğlum Dalaman’da kayınvalidemin yanına yerleşmişlerdi. Eşim bir süre sonra çarşaf giymeye başladı ve istemediğim örgütler ve düşünceler içerisine girdi. Bu yüzden yolumuzu tamamen ayırma kararı aldık. Yaklaşık 8 aydır da ayrı yaşıyoruz. Eşim, 6 gün önce küçük oğlum Yiğit Alp ile kayıplara karıştı. Dün akşam telefonda aldığım bilgide eşimin ve çocuğumun Suriye Rakka’da olduğunu öğrendim. Çocuğumun hayatından endişeliyim. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum.”

Ramazan Bozkurt, eşinin bir süre Dalaman Havalimanı’nda güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi: “İş arkadaşlarına canlı bomba olduğunu, gerektiğinde kendisini patlatabileceğini söylemiş. Oradaki güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış.”

“Rakka’dan beni aradı”

Bozkurt, eşinin en son kendisini arayıp Suriye’nin Rakka kentinde olduğunu ve durumlarının iyi olduğunu söylediğini anlattı. Ramazan Bozkurt şunları söyledi: Telefonda çocuğumun sesini duymak istedim. Ama çocuğun uyuduğunu söyledi. Uyandırmasını istedim telefonu yüzüme kapattı.