Dalaman'da sezonun ilk turist kafilesi lokumla karşılandı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası askıya alınan yurt dışı uçuşların bazı ülkelere tekrar açılması sonrası Ukrayna'dan Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerine tatil amaçlı gelen 183 kişilik sezonun ilk turist Dalaman Havalimanına indi. Dalaman Havalimanı'nda su tagı ile karşılanan sezonun ilk yabancı turist kafilesi, uçaktan indikten sonra havalimanı yönetimi tarafından lokum paketleri ile karşılandı.

İlk gelen yolcular alkışlarla karşılanırken, Ukraynalı turistler de alkış ile karşılık verdi. Gelen 183 kişilik turist kafilesi içinde çocuklar da bulunurken, gelen turist kafilesi havalimanı yolcu girişinde sağlık ekipleri tarafından kurulan kameralı hassas ateş ölçer cihazından geçtikten sonra pasaport kontrolüne geçtiler. Pasaport kontrolünde sosyal mesafeye dikkat eden Ukraynalı turistler buradan tatilini geçirecekleri otellere taşındı.

Ukrayna'dan gelen turist kafilesi alınan tedbirlerden memnun olduklarını belirterek, "Bu alınan tedbirler çok iyi ve bundan sonra da bu şekilde yolunda gider. Tatilimizi en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Tatilimi sağlıklı bir şekilde yapıp dönmek istiyorum" derken bir başka Ukrayna vatandaşı, "Uçuşların başlaması nedeniyle çok memnunuz. Havalimanında bu şekilde karşılanmamız nedeniyle de çok memnun kaldık. Alınan önlemler de çok iyi. Bu açılışı çok bekliyorduk" dedi. (İHA)