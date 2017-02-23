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BBC Türkçe

Dakota'daki bir yıllık işgal eylemi gözaltıyla sonlandı

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde inşa edilmesi planlanan petrol boru hattını protesto etmek ve engellemek için bir yıldır kamp yapan eylemciler polis tarafından gözaltına alındı.

23 Şubat 2017 10:57

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde inşa edilmesi planlanan petrol boru hattını protesto etmek ve engellemek için bir yıldır kamp yapan eylemciler polis tarafından gözaltına alındı.

Eylemcilere Çarşamba akşamına kadar bölgeyi terk etmeleri yönünde ihtarda bulunulmuştu.

Bazı eylemciler bir yıldır içinde yaşadıkları derme çatma tahta yapıları ateşe verdi.

İki yerli kabilenin boru hattının inşasının geçici olarak durdurulmasına yönelik başvuruları ise bir federal yargıç tarafından reddedildi.

Amerikan yerlileri boru hatlarının bölgedeki su kaynaklarını kirleteceğini ve kutsal kabul ettikleri topraklara zarar vereceğini söylüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Dakota Access adlı bor hattının hayata geçirilmesi için başkanlık kararnamesi yayınlamıştı.

Çarşamba günü devletin kendilerine verdiği süre sonlanırken yaklaşık 150 kişi bir yıldır kaldıkları kamp alanını ilk defa terk etti.

Eylemcilerin liderleri, geride kalan insanların polis onları gözaltına alana kadar bölgeyi terk etmeyeceğini söylemişti.

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