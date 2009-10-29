Dakikası 22 bin TL!

Sinpaş'ın konuğu olarak Türkiye'ye gelecek olan Oval Ofis' starı Bill Clinton, 40 dakikalık konuşma için 400 bin euro alacak.



Siyasi kimliği Amerika'nın eski Başkanı olan Bill Clinton'u, kimi Oval Ofis'te Monica Lewinsky ile yaşadığı maceralarıyla, kimi saksafon merakıyla, kimi de şen kahkalarıyla andı. Türkiye'de de "Erkan bebeğin burnunu sıktığı Başkan" olarak anılan Clinton, işte bu etiketlerine bir yenisini daha eklemek için kolları sıvadı: Konuşarak servet kazanan adam! Çünkü SİNPAŞ, 35'inci kuruluş yıldönümü için konuk olarak Bill Clinton'u çağırdı. Anlaşma, Clinton'un 2 Kasım'da Türkiye'ye gelip yaklaşık 40 dakikalık bir konuşma yapması üzerine imzalandı. Her yıl 60'a yakın ülkede liderlik ve yaşadığı deneyimleri anlatan Clinton da, bu teklifi "olumlu" yanıtladı.



Bir servet kazandı



Gözler eski ABD Başkanı'nın yapacağı konuşmaya çevrilirken, ödenecek miktar ise dudak uçuklattı! Çünkü Clinton'ın, 40 dakikalık konuşması için 400 bin euro para alacağı ortaya çıktı. Yani bir başka deyişle Clinton'ın konuştuğu her dakika için 10 bin euro (yaklaşık 22 bin TL) ücret karşılığında bu davete "Evet" dediği anlaşıldı. Eşi Hillary Clinton'ın ABD'de Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttüğü Bill Clinton, başkanlığı bıraktığı 2001 yılından itibaren yaptığı konuşmalarla yaklaşık 20 milyon dolar kazandı...

