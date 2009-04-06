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Ekonomi

Dakikada 109 bin lira faiz ödüyoruz

TİED tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'nin bu yıl dakikada 109 bin, saniyede 1823 lira faiz ödeyeceği belirtildi.

06 Nisan 2009 03:00

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği (TİED) tarafından yapılan araştırmada, "Türkiye'nin bu yıl dakikada 109 bin, saniyede 1823 TL borç faizi ödeyeceği" belirtildi.

TİED'in, Türkiye'nin borç faizi ödemeleriyle ilgili araştırmasında Türkiye'nin 2006'da toplam 45 milyar 963 milyon TL borç faizi ödediği, dakikada ödenen borç miktarının 87 bin 448, saniyede 1457 TL olduğu ifade edildi. Araştırmada, "Bugün gelinen noktada ise borç faizi ödemeleri yaklaşık 12 milyar TL artmış ve 2009 bütçesinde 57 milyar 500 milyon TL olarak hedeflenmiştir.

Buna göre Türkiye yıl içerisinde, dakikada 109 bin 398, saniyede 1823 TL borç faizi ödemeye başladı" denildi.

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