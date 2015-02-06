Dakikada 100 bin dolar kazanıyorlar

Çin merkezli araştırma şirketi Hurun’a göre, 2014’te dünyadaki milyarder sayısı yüzde 222 arttı ve 2 bin 89 kişiye çıktı.

Rapora göre, Bill Gates, Carlos Slim ve Warren Buffett’ın mal varlıkları 2014’te bir önceki yıla göre 52 milyar dolar arttı ve toplamda 244 milyar dolara yükseldi.

Ya da raporda belirtildiği gibi bu üç kişinin serveti 2014’te dakikada 100 bin dolar arttı. 2014’ün en zengin kişisi Bill Gates geçen yıl mal varlığını yüzde 25 artışla 85 milyar dolara çıkardı, mal ikinci sıradaki Slim servetini yüzde 38 artışla 83 milyar dolara, üçüncü sıradaki Buffett ise yüzde 19 artışla 76 milyar dolara çıkardı.

Japonya ve Güney kore’den büyükler

2 bin 869 milyarderden 869’u servetlerinde düşüş görürken, 649’u mal varlıklarında düşüş gördü. Dünya milyarderlerinin mal varlıklarını 2014’te yüzde 1,5 düşüşle 6,7 trilyon dolara geriledi. Bu rakam bile Japonya ve Güney Kore ekonomilerinin toplamının üzerinde bir büyüklüğe işaret ediyor.

Rus milyarderler azaldı

Rusya’da milyarderler 2014’te sıkıntı yaşadı. Rus milyarderler kişisel servetlerinde toplam yüzde 60 düşüş gördüler. (The Lira)