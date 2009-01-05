Dakar'da ilk sıra İspanyolların



Dakar Rallisi'nde 2. gün sonunda otomobil kategorisinde Carlos Sainz ilk sıraya yerleşirken, motosiklette Marc Coma sorun yaşamasına karşın liderliğini korudu. Türk motosikletçilerden Kutlu Torunlar 42'inci, ilk gün küçük bir kaza geçiren Kemal Merkit ise son sırada yarışa devam ediyor.



Dakar Rallisi'nin ikinci gününde katılımcılar Santa Rosa ile Puerto Madrin arasındaki 237 kilometrelik özel etabı geçmeye çalıştı.



Otomobil kategorisinde bir önceki gün ikinci sırada yer alan Volkswagen sürücüsü Carlos Sainz etabı ilk sırada bitirerek genel sıralamada liderliğe oturdu. Bir önceki lider El Atiya ise etabı 9. sırada bitirebildi.



Motosiklet kategorisinde ilk gün Marc Coma'nın üstünlüğü vardı ama KTM sürücüsü ikinci gün radyatör arızası nedeniyle etabı 17. sırada bitirdi.



Favorilerden biri olan Cyrıl Despres etabı kazanan Frans Verhoeven'in gerisinde ikinci oldu. İkinci etap sonunda Coma liderliğini sürdürürken, yarıştaki iki Türk motosikletçiden Kutlu Torunlar 42'inci, Kemal Merkit ise 192'inci ve son sırada bulunuyor.



Dakar Rallisi’nde sürücüler 3. etapta Puerto Madrin-Jacobacci arasındaki 600 kilometreyi geçecekler.

