Dakar Rallisi'nin açılış etabında el-Attiyah güldü

38. Dakar Rallisi'nin açılış etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Naser el-Attiyah, motosiklet kategorisinde Fransız Xavier de Soultrait kazandı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 25 dakika 41 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Naser el-Attiyah elde etti. 2011 ve 2015 şampiyonu el-Attiyah'ın, 24 saniye arkasındaki Xavier Pons 2., 29 saniye gerisindeki 2014 şampiyonu Nani Roma ise 3. oldu.

2010 şampiyonu Carlos Sainz 4., 2009 şampiyonu Giniel de Villiers 5. ve Dünya Ralli Şampiyonası'nı (WRC) 9 kez kazanan Sebastien Loeb 6. sırada yer aldı. 2016'da dahil 6 şampiyonluğu bulunan Stephane Peterhansel de etabı 12. sırada bitirdi.

Dakar Rallisi'nin 2. etabı, Arjantin'in Resistencia ile San Miguel de Tucuman kentleri arasındaki 275 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 14 Ocak'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te son bulacak.