-Dakar rallisinde Arjantinli pilot Boero öldü SANTA ROSA DE LA PAMPA (A.A) - 02.01.2012 - Arjantin'de dün başlayan Dakar rallisinde kaza yapan Arjantinli motosikletçi Jorge Martinez Boero (38), hayatını kaybetti. Organizatörler, rallinin Mar del Plata ve Santa Rosa de la Pampa arasındaki ilk etabında düşen Boero'nun ağır yaralandığını ve kurtarılamadığını söylediler. Düşüşünden sonra Boero'nun kalbinin durduğunu belirten yetkililer, 5 dakika sonra helikopterle sağlık ekibinin kaza bölgesine getirildiğini, ancak pilotun hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiğini ifade ettiler.