Dakar Rallisi heyecanı!

2009 yılı Ocak ayında, Güney Amerika'da ilk kez düzenlenecek efsane Dakar Rallisi'nde Türkiye'yi temsil edecek Kemal Merkit ile Kutlu Torunlar'dan oluşan Jeam Beam Türk Takımı için geriye sayım başladı.



Afrika'da 29 kez düzenlenen, ancak terör gruplarının tehdidi nedeniyle 30'uncusu yapılamayan Dakar Rallisi, Güney Amerika'ya taşınırken, bu büyük organizasyona motosiklet kategorisinde katılacak olan ikili, büyük heyecan yaşıyor.



Ekibin tecrübeli ismi Kemal Merkit, dünyanın en zor rallisinde mücadele edeceklerini ifade ederken, ''30. yarışı, diğerlerinden ayırt eden en büyük özellik, kıtasal değişiklik. Yoksa karakter olarak yarışın biçimi aynı. Hatta şüphe uyandırmasın diye daha zor organize edilen bir Dakar Rallisi bizi bekliyor'' dedi.



AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Merkit, uzun yıllar Dakar Rallisi'nde tek başına yarıştığını dile getirerek, ''2007 yılında Kutlu Torunlar ile birlikte Türk Bayrağı'nı orada dalgalanmak amacıyla Türk takımını kurduk. Türk halkından bizi desteklemelerini bekliyoruz, çünkü orada Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bunu da çok renkli bir çizgide ve başarılı bir şekilde yapıyoruz. Bu sene de aynı şekilde finişte Türk bayrağı ile podyumda yer almayı planlıyoruz'' diye konuştu.



-''İLK KATILDIĞIMDA TUNUSLU SANDILAR''-



Kemal Merkit, bu yarışa ilk katıldığında, bayrağındaki ay-yıldız nedeniyle kendisini Tunuslu sandıklarını anlattı.



Katıldığı ilk dönemden bu yana geçen 10 yılda, bambaşka bir yere geldiklerini vurgulayan Merkit, şöyle konuştu:



''İlk başta Fransızların yaptığı bir spordu. Şimdi dünya sporu haline geldi. Önceleri bayrağımızdaki ay-yıldızı gördüklerinde 'Sen Tunuslu musun?' diyorlardı. Seneler geçtikte Türk olduğumu ve Türkiye adına yarıştığımı anladıkları için, artık orada bir Türk kimliği ile bulunuyoruz. Daha önce burada yarışmış ve Türkiye'ye tatil için gelmiş olanlar var. Onlarla uzun uzun sohbetler yapıyoruz. Her sene onlarla yeniden kucaklaşmak için sabırsızlıkla yarışı bekliyoruz.''



-''İLGİ ARTIYOR''-



Kemal Merkit, bu spordan herkesin haberinin olmadığını, ancak gösterilen ilginin her geçen gün arttığını söyledi.



''Hızla ilgi artışı görüyoruz'' diyen Merkit, ''Binlerce kişi bu sporla ilgilenmeye başladı. Bunu, kendi resmi sitemiz 'dakarturk.com'a olan yoğun destekten takip edebiliyoruz'' ifadelerini kullandı.



-''(BİTTİM) DEDİĞİM ANLAR ÇOK OLUYOR''-



Merkit, yarış boyunca her türlü sıkıntıyı yaşadıklarını anlatarak, ''(Bittim) dediğim anlar çok oluyor'' dedi.



15 gün içinde soğuk, yorgunluk, kaza, sakatlık, mekanik bir sorun veya kaybolmanın olabildiğini anlatan Merkit, şöyle devam etti:



''Öyle anlar oluyor ki, 'Bittim, artık bu işin sonu geldi' diyebiliyorsunuz. Verdiğiniz bütün mücadele finişe ulaşmak için. Koşul ne olursa olsun ulaşmak. Bazen acılar, bazen büyük zorluklar içinde finişe varıyorsunuz. Hayatımızın tehlikeye girdiği anlar dahi oluyor. Ağır sakatlanmalar, ölüme varacak birtakım şeyler başınıza gelebilir. Her şeye rağmen çok zevkli bir iş yapıyoruz. Bu yarışın sonunda alınacak ödül, en büyük paradan daha kıymetli, çünkü böyle bir yarışı bitirebilmiş oluyorsunuz.''



-TORUNLAR: ''STRATEJİ BELİRLEDİK''-



Kutlu Torunlar ise Dakar Rallisi'nin birçok yönüyle bir ilk olacağını, yarış için strateji belirlediklerini kaydetti.



Yarışın 30 sene sonra ilk defa Güney Amerika'da yapılacağını dile getiren Torunlar, şunları söyledi:



''Birçok özellikleriyle parkur aynı, ancak 4-5 bin metrelere kadar çıkacak irtifalar olacak. Oksijen ihtiyacı duyacağız. Motorlarımıza karbüratör ayarı yapmamız gerekecek. Dünyanın en kurak çölü olan Atakama'yı geçeceğiz. 500 yıldır yağmur yağmayan bir yer. Burada, daha önce karşılaştığımız gibi 150 metrelik değil, yer yer 1000 metreye varan küçük dağlar gibi tepeleri aşacağız. Afrika'daki Dakar'a göre coğrafi şartlar, hava sıcaklıklarından tutun irtifaya kadar her şey farklı. O yüzden herkes için yeni bir ralli. Bu, bir yandan bizim dezavantajımız, bir yandan da avantajımız. Dakar Rallisi'ne sürekli katılan yarışçılar, Afrika'yı avuçlarının içi gibi biliyorlar. Burada böyle bir şansları olmayacak. Bu çapta bir yarış Amerika'da olmamıştı. Bu da bizim için avantaj olabilir, çünkü herkes yeni bir ortamda yarışacak.''



Yarışla ilgili hem bir çekincelerinin olduğunu, hem de aşırı bir istek ve heyecan yaşadıklarını belirten Kutlu Torunlar, şöyle konuştu:



''Yarışı bitireceğime inanıyorum. Seviye çok artmaya başladı. Eskiden ilk 20 kişi bir gömlek üstteydi. Bu sayı 40'a kadar yükseldi. Tüm dünyadan en iyi sporcular Dakar'a katılıyor. Dünyanın hem en zorlu, hem de en prestijli rallisi. O yüzden herkes kendisini göstermeye çalışacak. Derece derken biraz gerçekçi olmak lazım. Biz kendimizi bilerek gidiyoruz. Genel klasmanda ilk 20'ye girmek imkansız gibi bir şey. İlk 20 ila 30 arasında bitirirsek, müthiş bir iş yapmış olacağız. Kendi kategorimizde ise kürsüye çıkmak istiyoruz.''



Bir önceki Dakar Rallisi'nde 59 ve 60. sıraları aldıklarını kaydeden Torunlar, ''Geçen sene çok problem yaşadık. Sakatlıklar düşüşler oldu. Bu sene aksaklıkları yaşamayacak şekilde strateji hazırladık. Atakama çölüne kadar temkinli gideceğiz, daha sonra da atağa kalkacağız. Stratejimizi böyle oluşturduk'' diye konuştu.



-''BİTİRMEK, KATILANLARIN YÜZDE 50'SİNİ GEÇMEK DEMEK''-



İnsanların kendilerinden beklentilerinin büyük olduğunu kaydeden Kutlu Torunlar, şöyle devam etti:



''İnsanlar bir anda odaklanıyorlar. Sporla ilgili olanlar, maceraperestler bizden başarı bekliyorlar. Burada misyonumuz çok farklı. Hayallerimiz en üst düzeyde. En yüksek performans göstermek istiyoruz. Finişe gidemeden bir başarı elde etmek mümkün değil. Finişe gitmenin ne kadar ciddi bir olay olduğu çok önemli. Bitirmek demek, zaten girenlerin yüzde 50'sini geçmek demek, Everest'in zirvesine varmak gibi bir şey.''



-''ORADA BİR YAŞAM, HAYAT TARZI VAR''-



Kutlu Torunlar, yarışın, işin ufak kısmı olduğunu belirterek, ''Orada bir yaşam, hayat tarzı, kültürler arası seyahat ve 49 ülke temsilcisi var'' dedi.



Herkesin bir amaç için yarışa katıldığını vurgulayan Kutlu Torunlar, ancak rekabetin, sporcuların birbirlerine yardım etmesine engel olmadığını dile getirdi.



Torunlar, şunları kaydetti:



''Herkesin amacı finişe varmak, aynı zamanda başkasının da varmasına yardımcı olmak. Oradaki ruhu, oradaki kültürlerle birlikte harmanlayıp buraya yansıtabilsek çok iyi olacak. Biz sanki İstanbul'dan kalkıp Antalya'ya gidiyoruz, ondan sonra ertesi günü kalkıp yine Antalya'ya gidiyoruz. Bunu yarışta 15 gün yapıyoruz. Bu gerçekten zor bir şey. Ben ne kadar anlatsam da, anlamak için yaşamak lazım.''



-BÜYÜK YARIŞ-



Yarış için 28 Aralık Pazar günü Buenos Aires'e gidecek olan Kemal Merkit ve Kutlu Torunlar, 3 Ocak Cumartesi günü başlayacak yarışta, Afrika şartlarını aratmayacak zorluktaki parkurda 15 gün boyunca, rakiplerinin yanı sıra doğa koşullarıyla mücadele edecek.



4 kıta ve 49 değişik ülkeden 230 motosiklet, 30 ATV, 188 otomobil ve 82 kamyonun maksimum performans ve azim göstererek, sınırları zorlayıp bitirmeye çalışacakları 9.574 kilometrelik ralli, bu yıl Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ten başlayarak, Patagonya ovaları, Şili topraklarında Atakama çölü ve And dağlarında devam ederek, Arjantin topraklarında, Buenos Aires'te son bulacak.



Motosiklet kategorisinde 230 yarışçı arasında yer alacak Jim Beam Dakar Türk Takımı, 450cc ve 530cc sınıfında, ralli için özel üretilmiş KTM motosikletleri ile Marathon kategorisinde mücadele edecek.