

Arjantin ve Şili'de gerçekleştirilen 30. Dakar Rallisi başladı.



Güney Afrika'daki güvenlik sorunları nedeniyle bu yıl Güney Amerika'da Arjantin ve Şili'de gerçekleştirilen yarışta, Jim Beam Türk Takımı, motosiklet kategorisinde Kutlu Torunlar ve Kemal Merkit ile başarıyı kovalayacak.



Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de organize edilen podyum seremonisinin ardından, toplam 9 bin 754 kilometrelik rallinin startı verildi. Türk yarışçılardan Kutlu Torunlar 55, Kemal Merkit ise 56 numarayla zorlu etapları tamamlayamaya çalışacak.



Toplam 49 ülkeden 230 motosiklet, 30 ATV, 188 otomobil ve 82 kamyonda binin üzerinde sporcunun katıldığı Dakar Rallisi, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'den başlayarak, Patagonya ovaları, Şili topraklarında Atakama Çölü ve And Dağları'nda devam ederek, 18 Ocak Pazar günü yine Buenos Aires'de son bulacak.



Motosiklet kategorisinde dünya şampiyonlarının da mücadele edeceği 230 yarışçı arasında yer alacak Jim Beam Türk Takımı, 450 cc ve 530 cc sınıfında ralli için özel üretilmiş KTM motosikletleri ile maraton kategorisinde yarışacak.



Genelde start alan yarışçıların sadece yüzde 40'ının finişe varabildiği rallide, Jim Beam Dakar Türk Takımı'nın hedefi, öncelikle yarışı bitirmek, genel klasmanda ilk 20 ve kendi kategorilerinde ilk 3 sırada yer almak olarak belirtildi.